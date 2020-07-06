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06 июля 2020 года 09:33

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 6 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в понедельник, инвесторы надеются на продолжение постепенного восстановления мировой экономики за счет устойчивой поддержки со стороны правительств и центральных банков стран мира. На этой неделе инвесторы ждут решений по поводу ключевой ставки от центральных банков Австралии и Малайзии. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,77%. Китайский индекс Shanghai Composite растет на 4,5%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 2,9%. Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 1,5%. И лишь австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,5%.

Рынки акций растут на фоне постепенного смягчения в ряде стран мира ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса, и восстановления деловой активности, однако эксперты предупреждают, что рост может быть преждевременным.

В пятницу фондовые площадки США не работали из-за выходного дня перед праздником - Днем независимости (4 июля). При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 поднимается в понедельник утром на 1,1%.

Цены на нефть в понедельник растут, несмотря на скачок новых случаев заражения коронавирусом в некоторых американских штатах в выходные. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $43,19 за баррель, что на 0,9% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,8%, до $42,8 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени выросли в цене на 0,84% - до $40,58 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на 1%, до $40,24 за баррель. По итогам минувшей недели оба контракта подорожали более чем на 4%, поскольку надежды на V-образное восстановление мировой экономики были подкреплены положительными экономическими данными.

Тем временем в конце июля истекает срок действия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн б/с, с августа объем сокращения должен составить 7,7 млн б/с, в связи с чем трейдеры, скорее всего, будут проявлять осторожность. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу слегка снизилась по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,706 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,5 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 июля снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 696,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-1%), "Газпром БО-22" (-0,66%) и "МТС-001Р-14" (-0,6%), а в лидерах роста - облигации "РЖД-001P-13R" (+0,78%), "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,65%) и "РЖД-19" (+0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО им. Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) полностью разместило 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Размещение выпуска началось 21 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты выплаты 17-20-го купонов будет погашено по 25% от номинала. Компания разместила 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 500 млн рублей в ноябре 2019 года. Займы размещались в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 5 лет.

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 6,77% годовых. Сбор заявок прошел 3 июля. Техразмещение запланировано на 10 июля. Предыдущий раз на рублевый долговой рынок компания выходила в 2017 году, разместив в феврале, марте и июне три выпуска облигаций общим объемом 20 млрд рублей. В декабре 2020 года компании предстоит погасить выпуск облигаций на 5 млрд рублей, размещенный в 2016 году.

ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) 7 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 6-летние биржевые облигации серии 002Р-01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 5,80-5,95% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 5,88-6,04% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 15 июля. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле 2018 года. Тогда эмитент разместил 5-летний выпуск облигаций с 3-летней офертой объемом 5 млрд рублей по ставке 6,95% годовых.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 11-12-го купонов облигаций серии 001Р-07 в размере 5,25% годовых. Эмитент завершил размещение 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов рассчитывается, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,75 процентного пункта. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена 5-летняя оферта.

ООО "Стройжилинвест" досрочно погасило облигации серии БО-01 на 11 млрд рублей в рамках новации. На прошедшем 2 июля собрании облигационеров держатели данного выпуска и выпуска 1-й серии заключили соглашение о прекращении новацией обязательств по выплате в полном объеме купонного дохода за все купонные периоды, предшествующие заключению данного соглашения, который не был выплачен ранее, и выплате накопленного купонного дохода, начисленного по состоянию на дату досрочного погашения. Компания допустила технический дефолт по облигациям серии БО-01, не исполнив обязательства по выплате 11-го купона на 11 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательства указано следующее: "проведение реструктуризации облигационного займа путем заключения соглашения о новации соответствующих обязательств. Предполагается полное прекращение обязательств по биржевым облигациям новацией непосредственно после проведения общего собрания владельцев биржевых облигаций, которое назначено на 2 июля 2020 года". В сообщении также отмечается, что общий размер обязательства в денежном выражении с учетом обязательства по выплате 11-го купона составляет 13,749 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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