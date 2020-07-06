Рубль днем развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро на фоне возобновления санкционных рисков

Москва. 6 июля. Доллар и евро после непродолжительного снижения на старте торгов развернулись вверх и уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль перешел к активному снижению к бивалютной корзине на фоне возобновления санкционных рисков и объявления Минфином РФ о снижении в июле объема продажи валюты.

Курс доллара США составил 71,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 62,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 72 руб./$1 впервые с 22 мая. Евро стоил 81,5 руб./EUR1, подорожав на 1,21 рубля. При этом евро торгуется выше 81 руб./EUR1 впервые с 6 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 88,74 копейки - до 76,27 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 июля на 84,1 копейки, до 71,3409 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,3374 рубля, до 80,5581 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет на дневных торгах, так как к инвесторам вернулись опасения, связанные с санкциями против России. Ослаблению нацвалюты также способствует решение Минфина РФ в июле в 1,6 раза сократить объем продажи валюты в рамках бюджетного правила по сравнению с предыдущим периодом. Заметная разница в темпах снижения рубля в основных валютных парах вызвана ростом евро к доллару на глобальном рынке на оптимизме относительно способности западных экономик противостоять последствиям эпидемии COVID-19 и с учетом перспектив создания вакцины против инфекции.

На прошлой неделе предложения ввести против России новые санкции после сообщений СМИ о том, что РФ предлагала бойцам движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) вознаграждения за нападения на американских военных, сделали спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и зампредседателя комитета Сената по международным отношениям демократ Боб Менендес.

В понедельник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что назовет имена граждан России и подданных Саудовской Аравии, которым грозят визовые запреты и замораживание активов за предполагаемые нарушения прав человека. Санкции на основании английской версии американского "акта Магнитского" от 2012 года планируется ввести против тех российских представителей, которых Лондон считает причастными к смерти в России юриста Сергея Магнитского в тюрьме в 2009 году.

"Первая половина дня на валютных торгах в понедельник выдалась достаточно волатильной. Рубль открылся укреплением и уже в первые полчаса достигал отметки в 70,8 к доллару и опускался ниже 80 к евро. Однако в дальнейшем ситуация резко поменялась: ближе к концу первой половины дня пара "доллар-рубль" торговалась уже на уровне 71,8 руб./$1, а пара "евро-рубль" поднималась выше 81 руб./EUR1. Обстановка на внешних рынках сохранялась при этом весьма благоприятной (основные фондовые индексы росли, цена на нефть поднималась, а индекс доллара снижался), поэтому, по всей видимости, снижение рубля было вновь вызвано санкционными угрозами. Напомним, что усиление санкционной риторики на прошлой неделе привело к резкому ослаблению рубля во вторник, а сегодня на рынке появилась информация о готовящихся санкциях Великобритании против отдельных граждан РФ (а также подданных Саудовской Аравии)", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей. Таким образом, объем продаж сократится в 1,6 раза по сравнению с предыдущим периодом.

Регулярная продажа валюты была начата с 7 апреля, до 12 мая объем продаж в этот период был эквивалентен 77,8 млрд рублей, ежедневный - 3,5 млрд рублей, с 13 мая по 4 июня он составлял 193,1 млрд рублей, ежедневный - 11,4 млрд рублей, с 5 июня по 7 июля - 203,7 млрд рублей и 10,2 млрд рублей.

Европейская комиссия в пятницу одобрила применение в ЕС препарата remdesivir американской Gilead Sciences Inc ., который стал первым утвержденным в регионе препаратом для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Между тем газета The Sunday Times сообщила, что Великобритания близка к заключению соглашения на поставку 60 млн доз вакцины от коронавируса, разрабатываемой фармкомпаниями Sanofi (SPB: SNY) (PA:SASY) и GlaxoSmithKline (GSK).

Цены на нефть эталонных марок в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику на опасениях слабого восстановления спроса из-за скачка новых случаев заражения коронавирусом в некоторых американских штатах в выходные.

Количество инфицированных во Флориде в воскресенье третий день подряд выросло более чем на 10 тыс., пишет S&P Global Platts. Общее число заразивших в штате превысило 200 тыс. Тем временем в Техасе в субботу было зафиксировано более 8 тыс. новых случаев.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник увеличилась на 0,84% - до $43,16 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 0,25% - до $40,55 за баррель.

По итогам минувшей недели оба контракта подорожали более чем на 4%, пишет Trading Economics.

В конце июля истекает срок действия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки, с августа объем сокращения должен составить 7,7 млн баррелей в сутки, в связи с чем трейдеры, скорее всего, будут проявлять осторожность. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля.

ЦБ РФ 2 июля продал валюту на 10,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. 30 июня объем продаж валюты составил 10,4 млрд рублей, 29 июня - 10,3 млрд рублей.

Кроме того, ЦБ РФ 6 июля провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 1 трлн 490 млрд рублей при спросе 1 трлн 734,6 млрд рублей и лимите 1 трлн 490 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,41% годовых.

Ставки краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 6,36% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась 6 б.п. - до 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц подросла на 1 б.п. - до 4,77% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 3 б.п. - до 4,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 4 б.п. - до 4,83% годовых.