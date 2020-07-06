06 июля 2020 года 10:31
Рубль активно растет к доллару и евро на старте торгов благодаря интересу к риску и позитивным сигналам с внешних рынков
Москва. 6 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к риску и позитивных сигналов с внешних рынков.
По итогам первых пяти минут торгов курс доллара США составил 70,82 руб./$1 (-57 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 79,99 руб./EUR1 (-30 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,85 копейки к уровню закрытия пятницы, до 74,95 рубля.
Доллар при этом оказался на 32,01 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 76,93 копейки выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов благодаря позитивным сигналам с внешних рынков. Инвесторы надеются на продолжение постепенного восстановления мировой экономики за счет устойчивой поддержки со стороны правительств и центральных банков стран мира.
В то же время на настроениях инвесторов негативно сказывается рост выявленных случаев заражения коронавирусом в США. Количество инфицированных во Флориде в воскресенье третий день подряд выросло более чем на 10 тыс., пишет S&P Global Platts. Общее число заразивших в штате превысило 200 тыс. Тем временем в Техасе в субботу было зафиксировано более 8 тыс. новых случаев.
Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются, несмотря на скачок новых случаев заражения коронавирусом в некоторых американских штатах в выходные.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в понедельник увеличилась на 1,24% - до $43,33 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,22% - до $40,74 за баррель.
По итогам минувшей недели оба контракта подорожали более чем на 4%, пишет Trading Economics.
В конце июля истекает срок действия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки, с августа объем сокращения должен составить 7,7 млн баррелей в сутки, в связи с чем трейдеры, скорее всего, будут проявлять осторожность. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
06 июля 2020 года 19:46
Москва. 6 июля. Доллар и евро растеряли часть роста первой половины дня, но продолжают укрепляться на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине заметно более умеренными темпами благодаря спросу на риск со стороны глобальных инвесторов и позитивным сигналам с внешних рынков. читать дальше
.
06 июля 2020 года 19:36
Москва. 6 июля. Рынок акций РФ в понедельник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на надеждах на восстановление экономики благодаря действиям центробанков; подъем индексов был несколько ослаблен упавшими бумагами "Нориникеля" после оценки ущерба от аварии в Норильске Росприроднадзором, а также новостями о британских санкциях в отношении лиц, связанных с "делом Магнитского". читать дальше
.
06 июля 2020 года 19:09
скорение оттока частного капитала, скромный помесячный приток нерезидентов в ОФЗ и сокращение продаж валюты Минфином и ЦБ могут ограничить укрепление рубля во 2П20, говорится в обзоре ING Bank.
Несмотря на рост цен на нефть, рубль находится в минусе из-за геополитических рисков и продолжающегося... читать дальше
.
06 июля 2020 года 19:05
Москва. 6 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне отсутствия триггеров для сильного движения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего дня. читать дальше
.
06 июля 2020 года 18:54
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли, а рублевый индикатор обновил максимум с 5 марта, поднявшись до 2855 пунктов, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Тем не менее, отмечает специалист, к завершению сессии индекс Мосбиржи стремился вернуться в рамки июньского диапазона... читать дальше
.
06 июля 2020 года 18:34
Российская валюта все более выглядит недооцененной в контексте позитивной динамики в ценах на нефть, говорится в комментарии "Открытие Брокер".
Рубль заметно слабеет к валюте США, несмотря на "аппетит" к риску и рост цен на нефть. Очевидно, считает начальник отдела глобальный исследований... читать дальше
.
06 июля 2020 года 18:09
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 72 рублей до 65 рублей за штуку, следует из аналитических материалов инвесткомпании.
Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.
По данным информационно-аналитического... читать дальше
.
06 июля 2020 года 17:47
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Boeing (BA US) с горизонтом инвестирования до сентября 2020 г. и потенциалом роста +48,6% от цены открытия $185; целевая цена - $275, говорится в обзоре ITI Capital.
Основной триггер, отмечают главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер... читать дальше
.
06 июля 2020 года 17:28
"Дно" в экономической динамике в России и в мире было пройдено во втором квартале текущего года, и хотя в ближайшем будущем даже возможны новые антирекорды, определенный оптимизм вселяет накопленный опыт борьбы с коронавирусом как в медицине, так и в сфере госуправления и в области экономики,... читать дальше
.
06 июля 2020 года 17:06
Акции "Детского мира" растут в ожидании закрытия реестров под дивиденды за 2019 год 8 июля, в среду. Размер дивидендов составит 3 руб. на одну обыкновенную акцию. С технической точки зрения, отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, бумаги находятся на грани входа в зону... читать дальше
.
06 июля 2020 года 16:45
Раскрытие потенциала роста ADS Qiwi теперь зависит от действий "Открытия", связанных с планами продажи 34%-ой доли в Qiwi, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".
"Закрытие Рокетбанка и продажа проекта по развитию карты "СОВЕСТЬ", на наш взгляд, позволяют Qiwi вновь сосредоточиться на... читать дальше
.
06 июля 2020 года 16:27
Программа обратного выкупа акций Globaltrans может поддержать котировки компании "в текущих неблагоприятных экономических условиях для сектора", считают аналитики "Атона".
На ситуацию в сфере грузовых железнодорожных перевозок в РФ, в которой работает группа, оказывает давление избыток вагонов и... читать дальше
.
06 июля 2020 года 15:58
Положительный спред в цене нефти марки Urals относительно Brent оказывает негативное влияние на вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНК) РФ, учитывая специфику налогообложения и валютного регулирования, а также ряд других условий деятельности, говорится в обзоре "ВТБ Капитала".
"Премия в... читать дальше
.
06 июля 2020 года 15:32
Москва. 6 июля. Доллар и евро после непродолжительного снижения на старте торгов развернулись вверх и уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль перешел к активному снижению к бивалютной корзине на фоне возобновления санкционных рисков и объявления Минфином РФ о снижении в июле объема продажи валюты. читать дальше
.
06 июля 2020 года 15:25
Цены на нефть через месяц могут пойти вниз, в августе Brent может опуститься ниже $40 за баррель, говорится в обзоре BCS Global Markets.
"С середины июня нефтяные котировки устойчиво держатся на уровнях выше $40 – такая ситуация может сохраниться до конца июля. Однако динамика цен в следующем... читать дальше
.