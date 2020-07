Brent - $43,11 за баррель

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в ходе торгов в понедельник, инвесторы надеются на продолжение постепенного восстановления мировой экономики за счет устойчивой поддержки со стороны правительств и центральных банков стран мира.

"Борьба между ситуацией с COVID-19 и улучшением экономических условий продолжается", - пишет эксперт IG Цзинъи Пань, слова которого приводит MarketWatch.

На этой неделе инвесторы ждут решений по поводу ключевой ставки от центральных банков Австралии и Малайзии.

Резервный банк Австралии, как ожидается, сохранит ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,25% годовых, в то время как Национальный банк Малайзии (Bank Negara Malaysia) может вновь снизить ключевую ставку.

Рынки акций растут на фоне постепенного смягчения в ряде стран мира ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса, и восстановления деловой активности, однако эксперты предупреждают, что рост может быть преждевременным.

Сможет ли ралли стать устойчивым, "в значительной степени зависит от того, как реагируют рынки, если данные устойчиво улучшаются или начинают ухудшаться", отмечает эксперт AxiCorp Стивен Иннес.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 1,8%.

Акции инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растут на 2,5%, в определенный момент торгов они достигли максимума за 14 месяцев, пишет TradingEconomics.

Цена бумаг разработчика игр GungHo Online Entertainment Inc. повышается на 1,9% за счет надежд на высокий спрос на новую игру компании.

В лидерах роста находятся акции J. Front Retailing Co. Ltd., которые дорожают на 6,9%.

Бумаги автопроизводителей дорожают в понедельник: акции Nissan Motor Co. прибавляют 5,4%, Suzuki Motor Corp. - 5,1%, Mitsubishi Motors Corp. - 4,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite растет на 4,5%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 2,9%.

Акции страховой компании China Life Insurance Co. (SPB: LFC) дорожают на 10,3% и являются лидерами роста в Гонконге.

Котировки акций производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. растут на 8%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 8,3%, производителя компонентов для электроники Sunny Optical Technology Group Co. - на 5,4%.

Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 1,5%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 2,05%.

Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics укрепляются на 5,2%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - на 2,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,5%.

Рыночная стоимость одной из ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group уменьшается на 1,5%, Rio Tinto снижается на 1,1%.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются, несмотря на скачок новых случаев заражения коронавирусом в некоторых американских штатах в выходные.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 МСК в понедельник составляет $43,11 за баррель, что на $0,31 (0,72%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,34 (0,79%), до $42,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,29 (0,72%) - до $40,53 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,83 (1%), до $40,24 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводились в связи с выходным днем в США.

По итогам минувшей недели оба контракта подорожали более чем на 4%, пишет Trading Economics.

"На прошлой неделе нефтяные цены выросли, поскольку надежды на V-образное восстановление были подкреплены положительными экономическими данными, хотя прирост сократился в пятницу. Сокращение запасов в США и сильные данные по рынку труда страны поддержали позитивные настроения на рынке", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

В то же время, рост выявленных случаев заражения коронавирусом в США, из-за которого некоторые штаты снова ввели карантинные меры, негативно сказывается на прогнозах спроса на нефть. Количество инфицированных во Флориде в воскресенье третий день подряд выросло более чем на 10 тыс., пишет S&P Global Platts. Общее число заразивших в штате превысило 200 тыс. Тем временем в Техасе в субботу было зафиксировано более 8 тыс. новых случаев.

Помимо этого, инвесторы будут следить за данными о поездках в США по итогам праздничных выходных по случаю Дня независимости.

По словам аналитика AxiCorp Стивена Иннса, нефтяные цены будут снижаться на этой неделе, если "данные о передвижении в выходные покажут сдержанную активность".

Тем временем в конце июля истекает срок действия договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на рекордные 9,7 млн б/с, с августа объем сокращения должен составить 7,7 млн б/с, в связи с чем трейдеры, скорее всего, будут проявлять осторожность. Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) запланировано на 15 июля.