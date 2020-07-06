Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики

Москва. 6 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне отсутствия триггеров для сильного движения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась всего на 2 базисных пункта по отношению к закрытию 3 июля и составила 115,35% от номинала, что соответствует доходности 1,96% годовых (практически без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 2 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,48% от номинала, что соответствует доходности 0,16% годовых (рост на 1 базисный пункт). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1 пункт и составил 180 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 28 базисных пунктов - до 142,37% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисных пункта и составила 3,26% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 50 базисных пунктов - до 136,95% от номинала (доходность выросла почти на 3 пункта и составила 3,245% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 32 базисных пункта - до 114,2% от номинала, что соответствует доходности 2,17% годовых (рост на 5 пунктов к предыдущему дню), евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 36 базисных пунктов, до 111,39% от номинала (доходность выросла на 10,5 базисных пункта - до 1,22% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 55 базисных пунктов, подешевев до 134,22% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта - до 3,32% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 10 базисных пунктов, до 112,11% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисных пункта, до 2,355% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций был довольно спокойный день, большинство выпусков торговались в боковике. При этом активность торгов в целом была невысокой. Причин такой ситуации несколько. Во-первых, для рынков наступил полноценный летний сезон, что традиционно сопровождается снижением деловой активности. Во-вторых, сейчас отсутствуют какие-либо серьезные драйверы для движения в ту или иную сторону; после ралли в апреле-мае, в июне произошла некоторая отрицательная коррекция на фоне фиксации прибыли рядом участников рынка, остудившая пыл активных покупателей. В результат, рынок сейчас торгуется в боковом диапазоне, вблизи уровней закрытия пятницы", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

"Сдерживают новую волну роста существующие риски, это и опасения второй волны коронавирусной эпидемии, и сохраняющаяся напряженность во взаимоотношениях между США и Китаем, и возросшие в последнее время санкционные риски. Несмотря на то, что их жизнеспособность может быть поставлена под сомнение, тем не менее, в совокупности они не дают активизироваться игрокам на повышение. Но, с другой стороны, для активизации продавцов и более заметной просадки котировок эти риски должны вылиться в какие-то более конкретные вещи. Кроме того, продавцов останавливают ожидания сохранения процентных ставок в долларах и евро на низких уровнях еще в течение довольно продолжительного времени", - отметил Сорокин.