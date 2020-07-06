Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - диапазон 2800-2890 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли, а рублевый индикатор обновил максимум с 5 марта, поднявшись до 2855 пунктов, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Тем не менее, отмечает специалист, к завершению сессии индекс Мосбиржи стремился вернуться в рамки июньского диапазона 2700-2835 пунктов, что указывает на некоторую неуверенность "быков". "В остальном, с технической точки зрения, оба индекса выглядят готовыми к продолжению повышения в районы 2900 и 1306 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - диапазон 2800-2890 пунктов", - указывает в комментарии компании Е. Кожухова.