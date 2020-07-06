.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль все более выглядит недооцененным в контексте позитивной динамики цен на нефть - "Открытие Брокер"
.
06 июля 2020 года 18:34
Рубль все более выглядит недооцененным в контексте позитивной динамики цен на нефть - "Открытие Брокер"
Российская валюта все более выглядит недооцененной в контексте позитивной динамики в ценах на нефть, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль заметно слабеет к валюте США, несмотря на "аппетит" к риску и рост цен на нефть. Очевидно, считает начальник отдела глобальный исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин, что слабость рубля является его внутренней историей. Специалист полагает, что объявление Минфина является дополнительным, но далеко не основным фактором давления. Ведомство в понедельник анонсировало сокращение объема продаж валюты с 203,7 млрд рублей в июне до 125,6 млрд рублей в июле. Ежедневные продажи валюты снизятся с 10,2 млрд рублей за период с 5 июня по 7 июля до 5,7 млрд рублей за период с 8 июля по 6 августа. "В последнюю неделю мы видим локальное ослабление курса рубля под давлением продаж ОФЗ нерезидентами. Также негативным фактором для курса российской валюты до конца июля может стать репатриация дивидендов российских компаний нерезидентами. Но это локальные факторы, которые в целом не отменяют картину среднесрочного укрепления рубля. Факторы цен на нефть, интервенций Минфина и запрета на внешние поездки россиян по-прежнему продолжают играть в пользу рубля. Ожидаемое снижение продаж валюты Минфином может давать около 3,3 рубля к росту пары USD/RUB, - пишет Михаил Шульгин. - Российская валюта все более выглядит недооцененной в контексте позитивной динамики в ценах на нефть. Краткосрочно не исключаем роста USD/RUB до 72,45, но в перспективе нескольких недель видим возвращение котировок в диапазон 66-65 рублей за единицу американской валюты".
.
06 июля 2020 года 19:46
Рубль вечером отыграл часть потерь первой половины дня к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков
Москва. 6 июля. Доллар и евро растеряли часть роста первой половины дня, но продолжают укрепляться на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине заметно более умеренными темпами благодаря спросу на риск со стороны глобальных инвесторов и позитивным сигналам с внешних рынков. читать дальше
.06 июля 2020 года 19:36
Москва. 6 июля. Рынок акций РФ в понедельник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на надеждах на восстановление экономики благодаря действиям центробанков; подъем индексов был несколько ослаблен упавшими бумагами "Нориникеля" после оценки ущерба от аварии в Норильске Росприроднадзором, а также новостями о британских санкциях в отношении лиц, связанных с "делом Магнитского". читать дальше
.06 июля 2020 года 19:09
Отток капитала, низкий спрос на ОФЗ нерезидентов, сокращение FX-продаж Минфином РФ ограничат рост рубля во II полугодии - ING Bank
скорение оттока частного капитала, скромный помесячный приток нерезидентов в ОФЗ и сокращение продаж валюты Минфином и ЦБ могут ограничить укрепление рубля во 2П20, говорится в обзоре ING Bank. Несмотря на рост цен на нефть, рубль находится в минусе из-за геополитических рисков и продолжающегося... читать дальше
.06 июля 2020 года 19:05
Москва. 6 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне отсутствия триггеров для сильного движения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего дня. читать дальше
.06 июля 2020 года 18:54
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли, а рублевый индикатор обновил максимум с 5 марта, поднявшись до 2855 пунктов, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Тем не менее, отмечает специалист, к завершению сессии индекс Мосбиржи стремился вернуться в рамки июньского диапазона... читать дальше
.06 июля 2020 года 18:09
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 72 рублей до 65 рублей за штуку, следует из аналитических материалов инвесткомпании. Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.06 июля 2020 года 17:47
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Boeing (BA US) с горизонтом инвестирования до сентября 2020 г. и потенциалом роста +48,6% от цены открытия $185; целевая цена - $275, говорится в обзоре ITI Capital. Основной триггер, отмечают главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер... читать дальше
.06 июля 2020 года 17:28
"Дно" в экономической динамике в России и в мире было пройдено во втором квартале текущего года, и хотя в ближайшем будущем даже возможны новые антирекорды, определенный оптимизм вселяет накопленный опыт борьбы с коронавирусом как в медицине, так и в сфере госуправления и в области экономики,... читать дальше
.06 июля 2020 года 17:06
Акции "Детского мира" растут в ожидании закрытия реестров под дивиденды за 2019 год 8 июля, в среду. Размер дивидендов составит 3 руб. на одну обыкновенную акцию. С технической точки зрения, отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, бумаги находятся на грани входа в зону... читать дальше
.06 июля 2020 года 16:45
Раскрытие потенциала роста ADS Qiwi теперь зависит от действий "Открытия", связанных с планами продажи 34%-ой доли в Qiwi, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Закрытие Рокетбанка и продажа проекта по развитию карты "СОВЕСТЬ", на наш взгляд, позволяют Qiwi вновь сосредоточиться на... читать дальше
.06 июля 2020 года 16:27
Программа обратного выкупа акций Globaltrans может поддержать котировки компании "в текущих неблагоприятных экономических условиях для сектора", считают аналитики "Атона". На ситуацию в сфере грузовых железнодорожных перевозок в РФ, в которой работает группа, оказывает давление избыток вагонов и... читать дальше
.06 июля 2020 года 15:58
Положительный спред в цене Urals относительно Brent оказывает негативное влияние на ВИНК РФ - "ВТБ Капитал"
Положительный спред в цене нефти марки Urals относительно Brent оказывает негативное влияние на вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНК) РФ, учитывая специфику налогообложения и валютного регулирования, а также ряд других условий деятельности, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Премия в... читать дальше
.06 июля 2020 года 15:32
Рубль днем развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро на фоне возобновления санкционных рисков
Москва. 6 июля. Доллар и евро после непродолжительного снижения на старте торгов развернулись вверх и уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль перешел к активному снижению к бивалютной корзине на фоне возобновления санкционных рисков и объявления Минфином РФ о снижении в июле объема продажи валюты. читать дальше
.06 июля 2020 года 15:25
Цены на нефть через месяц могут пойти вниз, в августе Brent может опуститься ниже $40 за баррель, говорится в обзоре BCS Global Markets. "С середины июня нефтяные котировки устойчиво держатся на уровнях выше $40 – такая ситуация может сохраниться до конца июля. Однако динамика цен в следующем... читать дальше
.06 июля 2020 года 15:05
Потенциал дальнейшего роста цен на золото в среднесрочной перспективе продолжает оставаться высоким, сообщается в обзоре - BCS Global Markets. "Цена на золото на прошедшей неделе превышала уровень $1800, но к концу недели возвратилась к значениям недельной давности: на закрытие торгов 3 июля... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.