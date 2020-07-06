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06 июля 2020 года 16:27
Программа buyback Globaltrans может поддержать котировки акций группы - Атон
Программа обратного выкупа акций Globaltrans может поддержать котировки компании "в текущих неблагоприятных экономических условиях для сектора", считают аналитики "Атона". На ситуацию в сфере грузовых железнодорожных перевозок в РФ, в которой работает группа, оказывает давление избыток вагонов и обвал спотовых цен до уровня значительно ниже 1 тыс. руб. за вагон в сутки, отмечают эксперты. Ставка оперирования полувагонами в январе 2020 г. составляла 1,4 тыс. руб. в сутки, что на 500 руб. меньше, чем годом ранее, сообщал ранее Moody`s. В июне аналитики "ВТБ Капитала" оценивали уровень полувагонных ставок в 875 руб. в сутки, прогнозируя, что они достигнут минимума в 450 руб. в сутки в конце 2020 г. - начале 2021 г., и затем стоит ожидать их "постепенного восстановления". Тем не менее, оно не будет быстрым, выражали уверенность эксперты "ВТБ Капитала": в 2012 г. потребовалось 5 лет, чтобы стоимость предоставления такого подвижного состава вернулись к прежним уровням, и это в основном было обусловлено ограничениями на использование старых вагонов, в то время как сейчас российский парк является новым. "Globaltrans остается привлекательной дивидендной историей, но негативные тренды в секторе не способствуют быстрому восстановлению ее GDR", - отмечают при этом в своем понедельничном обзоре аналитики "Атона". О начале buyback компания сообщила в пятницу. Программу акционеры группы утвердили на внеочередном собрании 12 мая. Она предполагает обратный выкуп до 5% акций в течение года. Он будет происходить с учетом ограничений цены, сроков и объемов и может осуществляться в несколько этапов. Акции будут выкупаться за счет нераспределенной прибыли компании. Globaltrans заключил соглашение с Merrill Lynch International о проведении программы от имени компании и при необходимости - принятия решений независимо от железнодорожного холдинга. Потолок цены выкупа GDR (соответствует одной акции) предполагалось ограничить 5%-ной премией к средней рыночной котировке на Лондонской фондовой бирже в течение 5 торговых рабочих дней перед покупкой, а также суммой наибольшей из цен последней независимой сделки по GDR и наибольшей текущей независимой заявки на GDR на торговом месте, где осуществляется приобретение. В пятницу торги закрылись на отметке в $5,4 за расписку, в понедельник в моменте доходили до $5,83. "В нынешней ситуации в некоторых случаях выкуп GDR может более соответствовать нашим критериям доходности, чем инвестиции в расширение парка подвижного состава. Программа выкупа позволит компании использовать эти возникающие на рынке возможности в случае их появления. При принятии решения обязательно будут учитываться внешняя конъюнктура и финансовое положение группы", - говорил ранее председатель ее совета директоров Сергей Мальцев. При этом он подчеркивал, что Globaltrans "продолжает отдавать приоритет возврату свободного капитала своим акционерам в форме дивидендов". В соответствии с текущей дивидендной политикой, холдинг готов выплачивать не менее 50% от свободного денежного потока, приходящегося на акционеров компании, при соотношении чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев меньше 1, не менее 30% - при коэффициенте от 1 до 2 и не платить дивиденды при соотношении выше 2. Сейчас у компании высокий денежный поток и низкая долговая нагрузка, в связи с чем она регулярно выплачивает дивиденды. В частности, Globaltrans уже заявил о намерении выплатить в 2020 г. промежуточные дивиденды за I полугодие в сумме около 8,3 млрд руб. (примерно столько же составляли финальные дивиденды компании по итогам 2019 г. - 46,55 руб. на акцию, это $0,66 по текущему курсу ЦБ РФ). По действующему законодательству выкупленные GDR могут находиться на балансе Globaltrans не более двух лет. Сейчас у компании нет казначейских акций. Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. По состоянию на конец 2019 г. в парке группы было более 70,7 тыс. единиц подвижного состава (в основном - полувагоны и цистерны, а также танк-контейнеры). Основателям компании - Никите Мишину и Андрею Филатову - принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву - 10,8%. У члена совета директоров Александра Елисеева - 5,1%, у Мальцева - 4%. Free float - 56,9%.
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Компании упоминаемые в новости: Globaltrans Inv
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