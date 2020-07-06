Раскрытие потенциала роста ADS Qiwi теперь зависит от действий Открытия - "ВТБ Капитал"

Раскрытие потенциала роста ADS Qiwi теперь зависит от действий "Открытия", связанных с планами продажи 34%-ой доли в Qiwi, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

"Закрытие Рокетбанка и продажа проекта по развитию карты "СОВЕСТЬ", на наш взгляд, позволяют Qiwi вновь сосредоточиться на высокомаржинальных и низкорисковых транзакционных операциях, которые заслуживают более высоких оценочных мультипликаторов. Исходя из текущих котировок, Qiwi по коэффициенту P/E на 2021 г. оценена в 7,1x, заметно дешевле сопоставимых компаний, которые по этому показателю торгуются на уровнях 11–43x, хотя Qiwi должна продемонстрировать более высокие темпы роста прибыли в 2019–2022 гг. Дополнительную привлекательность бумагам Qiwi придает дивидендная доходность, которую мы оцениваем на уровне 6% в перспективе 12 месяцев, - отмечают аналитики "ВТБ Капитала". - Главный нефундаментальный сдерживающий фактор для роста котировок – риск избыточного предложения акций, связанный с планами "Открытия" продать 34%-ю долю в Qiwi, однако внесение ясности в этот вопрос должно способствовать раскрытию потенциала роста стоимости. Исключение продукта "СОВЕСТЬ" из нашей модели компенсируется более низкой средневзвешенной стоимостью капитала, которая обусловлена общим снижением процентных ставок. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 34 долларам, что подразумевает ожидаемую полную доходность 94%. По бумагам Qiwi подтверждаем рекомендацию "покупать".