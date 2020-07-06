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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Акции "Детского мира" обладают потенциалом роста - ИК "Велес Капитал"
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06 июля 2020 года 17:06

Акции "Детского мира" обладают потенциалом роста - ИК "Велес Капитал"

Акции "Детского мира" растут в ожидании закрытия реестров под дивиденды за 2019 год 8 июля, в среду. Размер дивидендов составит 3 руб. на одну обыкновенную акцию. С технической точки зрения, отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, бумаги находятся на грани входа в зону краткосрочной перекупленности с ближайшим важным сопротивлением 109 руб. "Не исключено, что акции продолжат повышение к указанной отметке до дивидендной отсечки. Ключевой краткосрочной поддержкой выступает отметка 100 руб. В среднесрочной перспективе акции после возможной коррекции вниз обладают высокими шансами на возвращение к повышению и движение к 113 руб." - пишет специалист компании.

Опубликовано: /Велес Капитал ИК/
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Компании упоминаемые в новости:    Детский мир


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