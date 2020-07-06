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06 июля 2020 года 15:58
Положительный спред в цене Urals относительно Brent оказывает негативное влияние на ВИНК РФ - "ВТБ Капитал"
Положительный спред в цене нефти марки Urals относительно Brent оказывает негативное влияние на вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНК) РФ, учитывая специфику налогообложения и валютного регулирования, а также ряд других условий деятельности, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Премия в цене нефти марки Urals относительно Brent на прошлой неделе достигала 2,71 долл./барр., но в текущей нетипичной ситуации даже повышение цен на нефть не сулит ничего хорошего нефтяному сектору. Учитывая специфику налогообложения и валютного регулирования, а также ряд других условий деятельности, положительный спред в цене нефти марки Urals относительно Brent оказывает негативное воздействие на российские ВИНК. Единственным исключением является "Татнефть", а более других от этой тенденции, как мы полагаем, страдает "Газпром нефть", - пишут специалисты "ВТБ Капитала". Начиная с мая нефть марки Urals торгуется с премией к Brent, что обусловлено в основном сокращением поставок российской нефти из-за ограничений по соглашению ОПЕК+ (квота для России равна 8,5 млн барр./сут. и действует с мая по июль), которое Россия полностью соблюдает. Имеет значение и логистика европейских НПЗ, которые активно используют смесь марки Urals. В то время как последняя торгуется со значительной премией, более качественные смеси (например, ВСТО, Новый порт) не показывают существенных изменений в размере премии к Brent. "Как мы полагаем, премия в цене нефти марки Urals сохранится некоторое время, что повлияет на финансовые показатели российских нефтяных компаний", - указывают эксперты. "Российский бюджет выигрывает от премии в цене нефти марки Urals), так как взимаемые с выручки налоги привязаны к котировкам данной смеси. По нашим расчетам, каждый 1 долл./барр. премии к Brent обеспечивает дополнительные налоговые поступления от нефтяных компаний на сумму 1,7 млрд долл. " - отмечают в "ВТБ Капитале". Крупные российские нефтяные компании несут потери из-за премии Urals, констатируют аналитики. Сегмент добычи выигрывает, но сегменту переработки и сбыта приходится платить более высокую цену за сырую нефть, в то время как цены на нефтепродукты на внутреннем рынке остаются стабильными, а экспортные цены обусловлены по большей части крэк-спредом к Brent. К тому же рубль чувствителен к цене нефти марки Urals, что приводит к увеличению транспортных и других расходов (если они номинированы в долларах), а также к повышению платежей в рамках демпферного механизма. В результате интегрированные российские нефтяные компании теряют на уровне EBITDA в среднем около 0,52 долл./барр. по сравнению с ситуацией паритетных цен. Выигрывают компании с относительно низким качеством нефти и меньшим покрытием переработкой, указывают в "ВТБ Капитале". "Татнефть" наиболее защищена от потерь. Она продает исключительно нефть марки Urals, и среди публичных компаний у нее одно из самых низких отношений собственной переработки к добыче (44%). По нашим расчетам, "Татнефть" увеличит свою EBITDA на 1,1%, если спред Urals к Brent останется на уровне 2,00 долл./барр. до конца 2020 г. Устойчивостью отличается "Сургутнефтегаз", который на уровне EBITDA потеряет лишь 1,1%. "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" понесут потери на уровнях 5,7% и 6,2% соответственно. Более других пострадает "Газпром нефть" (противоположность "Татнефти" по операционной структуре), которая покрывает нефтепереработкой 94% добываемых объемов и имеет 73%-ю долю Urals в общем объеме добычи. По нашей оценке, EBITDA компании по итогам 2020 г. может сократиться на 8,8% в случае сохранения премии в цене нефти марки Urals, при этом воздействие на дивиденды должно быть соразмерным, хотя и незначительным", - пишут аналитики.
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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК, Роснефть НК, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Татнефть
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