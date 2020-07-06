BCS GM исключил МТС из списка фаворитов, аутсайдеры не изменились

BCS Global Markets (BCS GM) исключил "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) из списка фаворитов, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

"Мы исключили МТС из списка фаворитов, поскольку на этой неделе пройдет отсечка для самой большой части дивидендов компании в этом году, дальнейший потенциал роста бумаги ограничен", - пишут эксперты.

Таким образом, в списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, сейчас находятся "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Россети" (MOEX: RSTI), "Норникель" (MOEX: GMKN), "Московская биржа" (MOEX: MOEX),"Детский мир" (MOEX: DSKY), Mail.ru и "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) ("префы").

Список аутсайдеров, компании, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок хуже рынка, не изменился. Так, на данный момент в нем находятся "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Транснефть" ("префы"), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) и ВТБ (MOEX: VTBR).

"Сохраняем "Роснефть" в списке аутсайдеров из-за чувствительности бумаги к коррекции в ценах на нефть. Привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) остаются в нашем списке из-за потенциальных негативных новостей о дивидендах и неопределенности по поводу тарифов. "Обычка" "Ростелекома" по-прежнему в аутсайдерах, поскольку компания выглядит менее привлекательно из-за невысокой дивидендной доходности на 12 месяцев (6%). ВТБ остается в списке аутсайдеров, так как мы видим потенциальный рост стоимости риска. "Аэрофлот" в аутсайдерах из-за неопределенности в отношении темпов восстановления", - говорится в обзоре инвестбанка.

Краткосрочная стратегия от BCS Global Markets включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.