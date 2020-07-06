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06 июля 2020 года 13:44
Фондовые индексы США в понедельник будут расти - ITI Capital
Фондовые индексы США в понедельник будут расти на фоне оптимизма по поводу перезапуска экономик и положительных данных из Европы и США, говорится в комментарии ITI Capital. Американские фьючерсы в понедельник растут в преддверии выхода данных по деловой активности в США за июнь. Аналитики, опрошенные Bloomberg, отмечают в ITI Capital, прогнозируют рост индикатора до 49,5% с 45,4% в мае. Кроме того, аналитики ждут, что объем розничных продаж в еврозоне в мае вырастет на 15% по сравнению с апрелем после падения на 11,7% месяцем ранее. Инвесторы отметили рост Уолл-стрит на прошлой неделе после неожиданно хороших данных по занятости в США, несмотря на то, что некоторые американские штаты сообщают о рекордных случаях заражения COVID-19. Рисковые настроения поддерживаются растущим оптимизмом по мере ослабления карантинных мер разными странами и перезапуска экономик, указывают специалисты компании. "Мы ожидаем, что в понедельник фондовые индексы США будут расти на фоне оптимизма по поводу перезапуска экономик и положительных данных из Европы и США. Главное опасение инвесторов на данный момент - растущее число заболевших в США и других странах", - пишут в ITI Capital.
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06 июля 2020 года 19:46
Рубль вечером отыграл часть потерь первой половины дня к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков
Москва. 6 июля. Доллар и евро растеряли часть роста первой половины дня, но продолжают укрепляться на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине заметно более умеренными темпами благодаря спросу на риск со стороны глобальных инвесторов и позитивным сигналам с внешних рынков. читать дальше
.06 июля 2020 года 19:36
Москва. 6 июля. Рынок акций РФ в понедельник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на надеждах на восстановление экономики благодаря действиям центробанков; подъем индексов был несколько ослаблен упавшими бумагами "Нориникеля" после оценки ущерба от аварии в Норильске Росприроднадзором, а также новостями о британских санкциях в отношении лиц, связанных с "делом Магнитского". читать дальше
.06 июля 2020 года 19:09
Отток капитала, низкий спрос на ОФЗ нерезидентов, сокращение FX-продаж Минфином РФ ограничат рост рубля во II полугодии - ING Bank
скорение оттока частного капитала, скромный помесячный приток нерезидентов в ОФЗ и сокращение продаж валюты Минфином и ЦБ могут ограничить укрепление рубля во 2П20, говорится в обзоре ING Bank. Несмотря на рост цен на нефть, рубль находится в минусе из-за геополитических рисков и продолжающегося... читать дальше
.06 июля 2020 года 19:05
Москва. 6 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне отсутствия триггеров для сильного движения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего дня. читать дальше
.06 июля 2020 года 18:54
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли, а рублевый индикатор обновил максимум с 5 марта, поднявшись до 2855 пунктов, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Тем не менее, отмечает специалист, к завершению сессии индекс Мосбиржи стремился вернуться в рамки июньского диапазона... читать дальше
.06 июля 2020 года 18:34
Рубль все более выглядит недооцененным в контексте позитивной динамики цен на нефть - "Открытие Брокер"
Российская валюта все более выглядит недооцененной в контексте позитивной динамики в ценах на нефть, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль заметно слабеет к валюте США, несмотря на "аппетит" к риску и рост цен на нефть. Очевидно, считает начальник отдела глобальный исследований... читать дальше
.06 июля 2020 года 18:09
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 72 рублей до 65 рублей за штуку, следует из аналитических материалов инвесткомпании. Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.06 июля 2020 года 17:47
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Boeing (BA US) с горизонтом инвестирования до сентября 2020 г. и потенциалом роста +48,6% от цены открытия $185; целевая цена - $275, говорится в обзоре ITI Capital. Основной триггер, отмечают главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер... читать дальше
.06 июля 2020 года 17:28
"Дно" в экономической динамике в России и в мире было пройдено во втором квартале текущего года, и хотя в ближайшем будущем даже возможны новые антирекорды, определенный оптимизм вселяет накопленный опыт борьбы с коронавирусом как в медицине, так и в сфере госуправления и в области экономики,... читать дальше
.06 июля 2020 года 17:06
Акции "Детского мира" растут в ожидании закрытия реестров под дивиденды за 2019 год 8 июля, в среду. Размер дивидендов составит 3 руб. на одну обыкновенную акцию. С технической точки зрения, отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, бумаги находятся на грани входа в зону... читать дальше
.06 июля 2020 года 16:45
Раскрытие потенциала роста ADS Qiwi теперь зависит от действий "Открытия", связанных с планами продажи 34%-ой доли в Qiwi, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Закрытие Рокетбанка и продажа проекта по развитию карты "СОВЕСТЬ", на наш взгляд, позволяют Qiwi вновь сосредоточиться на... читать дальше
.06 июля 2020 года 16:27
Программа обратного выкупа акций Globaltrans может поддержать котировки компании "в текущих неблагоприятных экономических условиях для сектора", считают аналитики "Атона". На ситуацию в сфере грузовых железнодорожных перевозок в РФ, в которой работает группа, оказывает давление избыток вагонов и... читать дальше
.06 июля 2020 года 15:58
Положительный спред в цене Urals относительно Brent оказывает негативное влияние на ВИНК РФ - "ВТБ Капитал"
Положительный спред в цене нефти марки Urals относительно Brent оказывает негативное влияние на вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНК) РФ, учитывая специфику налогообложения и валютного регулирования, а также ряд других условий деятельности, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Премия в... читать дальше
.06 июля 2020 года 15:32
Рубль днем развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро на фоне возобновления санкционных рисков
Москва. 6 июля. Доллар и евро после непродолжительного снижения на старте торгов развернулись вверх и уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль перешел к активному снижению к бивалютной корзине на фоне возобновления санкционных рисков и объявления Минфином РФ о снижении в июле объема продажи валюты. читать дальше
.06 июля 2020 года 15:25
Цены на нефть через месяц могут пойти вниз, в августе Brent может опуститься ниже $40 за баррель, говорится в обзоре BCS Global Markets. "С середины июня нефтяные котировки устойчиво держатся на уровнях выше $40 – такая ситуация может сохраниться до конца июля. Однако динамика цен в следующем... читать дальше
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