Возможно, в течение ближайшего месяца евро сможет укрепиться до $1,13-1,14 - BCS Global Markets

Аналитики BCS Global Markets не исключают, что в течение ближайшего месяца евро может укрепиться против доллара до уровня $1,13-1,14, сообщается в обзоре компании.

Ситуация с пандемией в Европе выглядит лучше, чем в США, что также сказывается и на темпах открытия экономик. Несмотря на сохранение фундаментальных проблем в ряде стран ЕС, прежде всего в Южной Европе, в целом экономический фон становится более благоприятным для евро, отмечают аналитики.

"Поддержку евро также получит от германского председательства в союзе, что существенно повышает шансы на скорый запуск Фонда восстановления ЕС и, таким образом, на стабилизацию долговой и финансовой ситуации в союзе. В этой связи мы не исключаем, что в течение ближайшего месяца единая европейская валюта может укрепиться против доллара с текущего уровня около $1,12 до $1,13-1,14", - указывают в BCS GM.