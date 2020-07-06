Санкционные угрозы пока продолжают оказывать давление на рубль - ИК "Велес Капитал"

Главным событием для внешних рынков до конца понедельника будет публикация индекса деловой активности в сфере услуг США за июнь, однако на российском рынке, по всей видимости, ситуация будет по-прежнему определяться геополитическим фоном, отмечает в своем комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Поддержание санкционной риторики может уже в ближайшее время позволить доллару оказаться выше 72 рублей и обновить максимум с 20 мая. Однако, вероятнее всего, санкционная риторика в очередной раз также быстро отойдет на второй план, позволив рублю вернуться в район 70 за доллар, считает специалист ИК.