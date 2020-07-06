Возможно временное нивелирование потенциала роста рубля - РФПИ

Возможно временное нивелирование потенциала роста рубля и сохранение доллара выше отметки 70 рублей, сообщается в комментарии РФПИ.

Прошедшую неделю рубль завершил с самым слабым результатом (минус 2,3% к USD) среди основных ЕМ валют, многие из которых показали рост на фоне общей слабости американского доллара на глобальном рынке, констатирует главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Цены на нефть также умеренно повысились.

"Столь значительное снижение рубля вопреки глобальным тенденциям может объясняться наличием значительного интереса на покупку валюты со стороны локальных участников по тем или иным причинам. Рубль ослаб слишком быстро и довольно стремительно, чтобы связывать это с более фундаментальными факторами на стороне платежного баланса. Поведение рубля после открытия торгов понедельника - лишнее тому подтверждение, - пишет Д. Полевой. - Отметим, что формально начинается период выплаты дивидендов для компаний, которые не изменили свои планы по выплатам, невзирая на COVID-19, а это грозит дополнительной волатильностью курса в июле-августе".

Минфин в понедельник объявит объем операций по валюте на июль, и РФПИ ждет значительного сокращения объема продаж в рамках бюджетного правила до 25 млрд руб. (консенсус 50 млрд руб.) против почти 150 млрд руб. в июне на фоне значительного роста стоимости нефти Urals в мае-июне. Все это вкупе с ростом спроса на импорт (по мере восстановления деловой активности) и снижением чистого интереса нерезидентов к ОФЗ (учитывая ограниченный и более неопределенный характер действий российского ЦБ по ставке) может временно нивелировать потенциал роста рубля и сохранить доллар выше 70, полагает Дмитрий Полевой.