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06 июля 2020 года 11:42
Возможно временное нивелирование потенциала роста рубля - РФПИ
Возможно временное нивелирование потенциала роста рубля и сохранение доллара выше отметки 70 рублей, сообщается в комментарии РФПИ. Прошедшую неделю рубль завершил с самым слабым результатом (минус 2,3% к USD) среди основных ЕМ валют, многие из которых показали рост на фоне общей слабости американского доллара на глобальном рынке, констатирует главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Цены на нефть также умеренно повысились. "Столь значительное снижение рубля вопреки глобальным тенденциям может объясняться наличием значительного интереса на покупку валюты со стороны локальных участников по тем или иным причинам. Рубль ослаб слишком быстро и довольно стремительно, чтобы связывать это с более фундаментальными факторами на стороне платежного баланса. Поведение рубля после открытия торгов понедельника - лишнее тому подтверждение, - пишет Д. Полевой. - Отметим, что формально начинается период выплаты дивидендов для компаний, которые не изменили свои планы по выплатам, невзирая на COVID-19, а это грозит дополнительной волатильностью курса в июле-августе". Минфин в понедельник объявит объем операций по валюте на июль, и РФПИ ждет значительного сокращения объема продаж в рамках бюджетного правила до 25 млрд руб. (консенсус 50 млрд руб.) против почти 150 млрд руб. в июне на фоне значительного роста стоимости нефти Urals в мае-июне. Все это вкупе с ростом спроса на импорт (по мере восстановления деловой активности) и снижением чистого интереса нерезидентов к ОФЗ (учитывая ограниченный и более неопределенный характер действий российского ЦБ по ставке) может временно нивелировать потенциал роста рубля и сохранить доллар выше 70, полагает Дмитрий Полевой.
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06 июля 2020 года 19:46
Рубль вечером отыграл часть потерь первой половины дня к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков
Москва. 6 июля. Доллар и евро растеряли часть роста первой половины дня, но продолжают укрепляться на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине заметно более умеренными темпами благодаря спросу на риск со стороны глобальных инвесторов и позитивным сигналам с внешних рынков. читать дальше
.06 июля 2020 года 19:36
Москва. 6 июля. Рынок акций РФ в понедельник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на надеждах на восстановление экономики благодаря действиям центробанков; подъем индексов был несколько ослаблен упавшими бумагами "Нориникеля" после оценки ущерба от аварии в Норильске Росприроднадзором, а также новостями о британских санкциях в отношении лиц, связанных с "делом Магнитского". читать дальше
.06 июля 2020 года 19:09
Отток капитала, низкий спрос на ОФЗ нерезидентов, сокращение FX-продаж Минфином РФ ограничат рост рубля во II полугодии - ING Bank
скорение оттока частного капитала, скромный помесячный приток нерезидентов в ОФЗ и сокращение продаж валюты Минфином и ЦБ могут ограничить укрепление рубля во 2П20, говорится в обзоре ING Bank. Несмотря на рост цен на нефть, рубль находится в минусе из-за геополитических рисков и продолжающегося... читать дальше
.06 июля 2020 года 19:05
Москва. 6 июля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне отсутствия триггеров для сильного движения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровне предыдущего дня. читать дальше
.06 июля 2020 года 18:54
Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли, а рублевый индикатор обновил максимум с 5 марта, поднявшись до 2855 пунктов, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Тем не менее, отмечает специалист, к завершению сессии индекс Мосбиржи стремился вернуться в рамки июньского диапазона... читать дальше
.06 июля 2020 года 18:34
Рубль все более выглядит недооцененным в контексте позитивной динамики цен на нефть - "Открытие Брокер"
Российская валюта все более выглядит недооцененной в контексте позитивной динамики в ценах на нефть, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль заметно слабеет к валюте США, несмотря на "аппетит" к риску и рост цен на нефть. Очевидно, считает начальник отдела глобальный исследований... читать дальше
.06 июля 2020 года 18:09
Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с 72 рублей до 65 рублей за штуку, следует из аналитических материалов инвесткомпании. Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического... читать дальше
.06 июля 2020 года 17:47
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Boeing (BA US) с горизонтом инвестирования до сентября 2020 г. и потенциалом роста +48,6% от цены открытия $185; целевая цена - $275, говорится в обзоре ITI Capital. Основной триггер, отмечают главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер... читать дальше
.06 июля 2020 года 17:28
"Дно" в экономической динамике в России и в мире было пройдено во втором квартале текущего года, и хотя в ближайшем будущем даже возможны новые антирекорды, определенный оптимизм вселяет накопленный опыт борьбы с коронавирусом как в медицине, так и в сфере госуправления и в области экономики,... читать дальше
.06 июля 2020 года 17:06
Акции "Детского мира" растут в ожидании закрытия реестров под дивиденды за 2019 год 8 июля, в среду. Размер дивидендов составит 3 руб. на одну обыкновенную акцию. С технической точки зрения, отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, бумаги находятся на грани входа в зону... читать дальше
.06 июля 2020 года 16:45
Раскрытие потенциала роста ADS Qiwi теперь зависит от действий "Открытия", связанных с планами продажи 34%-ой доли в Qiwi, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Закрытие Рокетбанка и продажа проекта по развитию карты "СОВЕСТЬ", на наш взгляд, позволяют Qiwi вновь сосредоточиться на... читать дальше
.06 июля 2020 года 16:27
Программа обратного выкупа акций Globaltrans может поддержать котировки компании "в текущих неблагоприятных экономических условиях для сектора", считают аналитики "Атона". На ситуацию в сфере грузовых железнодорожных перевозок в РФ, в которой работает группа, оказывает давление избыток вагонов и... читать дальше
.06 июля 2020 года 15:58
Положительный спред в цене Urals относительно Brent оказывает негативное влияние на ВИНК РФ - "ВТБ Капитал"
Положительный спред в цене нефти марки Urals относительно Brent оказывает негативное влияние на вертикально интегрированные нефтекомпании (ВИНК) РФ, учитывая специфику налогообложения и валютного регулирования, а также ряд других условий деятельности, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Премия в... читать дальше
.06 июля 2020 года 15:32
Рубль днем развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро на фоне возобновления санкционных рисков
Москва. 6 июля. Доллар и евро после непродолжительного снижения на старте торгов развернулись вверх и уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль перешел к активному снижению к бивалютной корзине на фоне возобновления санкционных рисков и объявления Минфином РФ о снижении в июле объема продажи валюты. читать дальше
.06 июля 2020 года 15:25
Цены на нефть через месяц могут пойти вниз, в августе Brent может опуститься ниже $40 за баррель, говорится в обзоре BCS Global Markets. "С середины июня нефтяные котировки устойчиво держатся на уровнях выше $40 – такая ситуация может сохраниться до конца июля. Однако динамика цен в следующем... читать дальше
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