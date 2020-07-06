Период усреднения взвинтил спрос на остатки рублевой ликвидности - Росбанк

Июньский период усреднения взвинтил спрос на остатки рублевой ликвидности, сообщается в комментарии Росбанка.

Последняя неделя до завершения июньского периода усреднения остатков привела к росту спроса на остатки на корсчетах, отмечают аналитики банка. Вторую половину прошлой недели остатки на корсчетах держались в интервале 3,3-3,6 трлн руб., а по состоянию на утро понедельника стабилизировались вблизи 3,5 трлн руб. На этом фоне остатки средств на депозитах сократились до 0,9-1,0 трлн руб., что в совокупности с прочими факторам привело к сокращению показателя структурного профицита до 1,1-1,2 трлн руб.

"Приток средств от бюджета остается необходимым фактором восполнения баланса ликвидности. С начала прошлой недели из бюджета (за исключением срочной ликвидности от Казначейства и транзакций на валютном рынке) поступило порядка 600 млрд руб., что пока не в полной мере компенсировало июньский налоговый период и не подтвердило наших ожиданий наращения темпов расходов в летние месяцы. Для ставок фондирования подобная практика пока не создает угроз ввиду достаточных буферов ликвидности, размещенных в КОБР и на депозитах. Однако сужение профицита может сохранить консервативных подход Банка России к эмиссии новых КОБР в летние месяцы", - пишут специалисты Росбанка.

Для ставок фондирования (Ruonia о/н 4,22%, валютный своп о/н 4,11%) избыток средств на корсчетах является фактором давления. По этой причине Банк России готов предложить в понедельник 1-дневный депозит тонкой настройки (1,45 трлн руб.). Для среднесрочных ставок фондирования и кривых процентных свопов (IRS 1 год 4,73%, +15 бп за прошлую неделю) более значимым аргументом останется рисковый настрой и ожидания тактических действий Минфина и Банка России в 4к'20, когда нагрузка на бюджет может значительно вырасти, потребовав мобилизации свободных денежных остатков Минфина, отмечают эксперты Росбанка.