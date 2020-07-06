Шансов для нефти закрепиться выше $44 за баррель пока нет - "Алор Брокер"

"Алор Брокер" не видит пока шансов для нефти закрепиться выше 44 долларов за баррель, сообщается в комментарии компании.

"Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее говорил, что в июле мировой рынок может столкнуться с дефицитом предложения нефти. Возможно, это и произойдет, но не следует забывать об огромных запасах, накопленных в апреле в период ценовой войны. Поэтому открытие спекулятивных "шортов" по нефти при ее приближении к отметке 44 доллара за баррель выглядит оправданным", - пишет главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.