Brent в понедельник будет торговаться в диапазоне $42-44 за баррель - Промсвязьбанк

Цены на нефть Brent в понедельник будут торговаться в диапазоне 42-44 долларов/баррель, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Вопреки фундаменталу, отмечают специалисты банка, цены на нефть Brent продолжают предпринимать попытку проторговки 43-44 долл./барр. Статистика по числу нефтяных и газовых буровых установок показала снижение 9 неделю подряд, вновь обновив рекордный минимум. Но темпы снижения замедлились: производители постепенно начинают бурение на фоне роста цен на нефть.

"Мы продолжаем скептически оценивать попытки роста цен на нефть, подчеркивая слабость спроса и все еще высокие уровни запасов. Также вызывает беспокойство ситуация с возобновлением вспышек коронавируса в некоторых штатах. Но после выхода статданных с рынка труда в США настроения инвесторов улучшились, что отражается и на сырье. В понедельник цены на нефть Brent будут в зоне 42-44 долл./барр." - пишут аналитики Промсвязьбанка.