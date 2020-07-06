Поддержка на уровне 70 рублей за доллар устоит - "Алор Брокер"

Общий позитив вызовет укрепление рубля, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов: с утра понедельника на малоликвидном рынке Форекс пара доллар/рубль пытается сверху вниз уйти под отметку 71. Однако мощная поддержка на уровне 70 рублей за доллар устоит без всяких сомнений, уверен специалист компании.

Алексей Антонов в своем комментарии отмечает, что санкционные риски вкупе с низкой ценой на нефть и снижением объема ее экспорта являются главными угрозами для российской валюты, поэтому покупать рубль рекомендует лишь спекулятивно.