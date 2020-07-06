Возможен рост индекса Мосбиржи в район 2830-2850 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Возможен рост индекса Мосбиржи в район 2830-2850 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным повышением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2810-2820 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2850 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее мы можем увидеть в нем продолжение роста в район 2830-2850 пунктов. Дополнительным техническим стимулом для активизации покупок в российских акциях может стать вероятное обновление близкого среднесрочного максимума по индексу Мосбиржи (2835 пунктов)", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине понедельника, отмечает В. Манжос, останется динамика нефтяных фьючерсов.