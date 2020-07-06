Начало недели на российском рынке акций будет позитивным - "Алор Брокер"

Начало недели на российском рынке акций будет позитивным, говорится в комментарии "Алор Брокер". Американские фьючерсы прибавляют более 1,5%, выше 43 долларов за баррель торгуется нефть. На таком фоне главный аналитик компании Алексей Антонов ждет сильного открытия с пробитием верхней границы боковика 2810 пунктов по индексу Мосбиржи.

"Не исключено, что пробой индексом Мосбиржи вверх боковика вызовет срабатывание "стопов", что придаст дополнительные силы росту. Но пока есть сильные сомнения, что наш рынок сумеет удержаться выше 2810 пунктов и начать полноценный подъем. Смену настроений на американских площадках мы видели очень часто. Поэтому все-таки пока рекомендуем придерживаться спекулятивной тактики торговли", - пишет А. Антонов.