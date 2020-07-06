Пара доллар/рубль в понедельник утром может вернуться в район 71 - Промсвязьбанк

Рубль в начале торгов понедельника получит поддержку как со стороны цен на нефть, так и от укрепления валют развивающихся стран, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. В результате, считает главный аналитик Богдан Зварич, он предпримет попытку отыгрыша части потерь пятницы, что уже на открытии может вернуть пару доллар/рубль в район 71.

При этом в ходе сессии американская валюта продолжит движение в нижней половине диапазона 70-75 рублей. Специалист Промсвязьбанка отмечает, что даже в случае дальнейшего улучшения внешней конъюнктуры вряд ли доллар отступит под нижнюю границу данного коридора.