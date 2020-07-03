Рубль вечером слегка отыграл потери первой половины дня, но продолжает дешеветь к доллару и евро в выходной день на биржах США

Москва. 3 июля. Доллар и евро в пятницу вечером немного отошли от максимальных отметок начала дня на "Московской бирже"; рубль частично отыграл потери, но продолжает активно дешеветь к бивалютной корзине в условиях отсутствия части игроков из-за выходного дня в США и снижающейся нефти.

Курс доллара США составил 71,43 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 87,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,29 руб./EUR1, подорожав на 96,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 91,58 копейки - до 75,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро в условиях отсутствия значительной части игроков из-за выходного дня в США (канун Дня независимости). Негативное влияние на инвесторов продолжают оказывать неопределенность из-за распространения инфекции COVID-19 в США, а также возобновление санкционной риторики против РФ.

В конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщалось со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Эта публикация вызвала предложение ряда законодателей США ввести санкции против России в случае, если она подтвердится. В частности, о санкциях заговорили спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и зампредседателя комитета Сената США по международным отношениям демократ Боб Менендес.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российский рубль закрывает неделю снижением, так как, несмотря на в целом неплохие экономические данные по США (промышленный индекс ISM в США в июне вырос до 52,6 пунктов, безработица снизилась до 11,1%), российские активы не смогли их "отыграть". "Причина - во вновь вспыхнувшей санкционной риторике в начале недели из-за якобы сговора российских спецслужб с талибами в Афганистане. Несмотря на то, что эту информацию опроверг президент США Дональд Трамп и МИД РФ, молниеносная реакция демократов ввести санкции испугала инвесторов. В преддверии президентских выборов в США в ноябре санкционная риторика против России будет, вероятно, активно разыгрываться Демократической партией, кандидат которой Джо Байдан уже раскритиковал Трампа за бездействие и пообещал жесткие санкции против России в случае победы на выборах 3 ноября", - отметила Наумова.

"В пятницу торги на российском валютном рынке проходили под знаком укрепления иностранных валют, однако сопровождались волатильностью и пониженной активностью участников во второй половине дня из-за закрытия американских площадок. (. . .) Отметим, что часть валют на площадках EM также демонстрировала ослабление (хотя были и заметные исключения, например, в виде бразильского реала, прибавлявшего к окончанию дня около 0,5%), однако потери рубля выглядели гораздо серьезнее отрицательной динамики других "коллег" по EM. В результате к окончанию рабочего дня российская валюта снижалась в паре с долларом и евро более чем на 1%", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 МСК пятницы достигло 521 тыс. 298 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 604, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на утро пятницы насчитывались 10 млн 842 тыс. 615 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 148 тыс. 55 против 243 тыс. 432 сутками ранее, излечились 5,72 млн человек.

В нескольких штатах США из-за ускорения роста новых случаев COVID-19 приостановлено снятие социальных ограничений, а число новых случаев, зафиксированных за день по стране в целом, в четверг оказалось максимальным за всю историю наблюдений, впервые превысив 55 тыс. человек.

В то же время инвесторы продолжают оценивать признаки восстановления мировой экономики. Опубликованные накануне данные о числе рабочих мест и безработице в США за июнь, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, укрепили надежды на V-образное восстановление крупнейшей в мире экономики, пишет Bloomberg.

В США число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на рекордные 4,8 млн, свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране упала до 11,1% с рекордного максимума в 14,7%, зафиксированного в апреле. Эксперты в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест на 3 млн и снижение безработицы до 12,3%, сообщает Trading Economics.

Минтруда обнародовало статистику за июнь не в первую пятницу месяца, как это происходит обычно, а в четверг, так как в пятницу в США выходной день из-за предстоящего в субботу празднования Дня независимости.

Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в июне сократилась на 1 процентный пункт - до 29,62% с 30,65% в мае, свидетельствуют данные НРД.

В июне наблюдались колебания доли нерезидентов в госдолге в пределах 29,62-30,56%. "В сравнении с маем июнь отличается относительной стабильностью, по общей тенденции основные изменения в долях участия нерезидентов произошли в середине месяца", - отмечается в сообщении депозитария.

На 31 декабря 2019 доля нерезидентов была равна 31,5%, на конец марта - 31,08%.

Цены на нефть опускаются в пятницу в связи с опасениями по поводу перспектив спроса на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в США. В то же время, по итогам недели нефтяные цены могут вырасти на 4%, отмечает Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу снизилась на 0,93% - до $42,74 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 1,11% - до $40,2 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводятся в связи с выходным днем в США.

Тем временем экспорт нефти из Ирака в июне сократился на 497 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем - до минимальных с октября 2015 года 3,083 млн баррелей в сутки, пишет S&P Global Platts со ссылкой на данные министерства нефти страны и турецкого порта Джейхан. Экспорт нефти из страны снизился до минимума с октября 2015 года.

Таким образом, Ирак достиг значительного прогресса в выполнении своих обязательств в соответствии с соглашением о сокращении добычи ОПЕК+. Квота Ирака составляет 3,592 млн баррелей в сутки. S&P Global Platts оценивает внутреннее потребление в 580 тыс. баррелей в сутки.

В то же время, эксперты считают, что нефтяному рынку "придется столкнуться с угрозой роста предложения ОПЕК в ближайшее время".

"Министр энергетики России сказал, что страны ОПЕК+ еще не приняли решения о продлении текущего уровня сокращений после июля, но предупредил, что стоит избегать частых изменений решения", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

В четверг министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что для рынка было бы правильнее как можно меньше менять принятые решения, "хотя бы на какую-то среднесрочную перспективу, на несколько месяцев вперед - тогда более стабильная ситуация воспринимается рынком".

"Желание зафиксировать прибыль, полученную накануне, на нашем рынке возрастет. Учитывая, что коронавирусные страхи по-прежнему сильны, многие трейдеры не станут переносить позиции через выходные. Поэтому просадка рынка под занавес торгов не должна вызывать удивления. (. . .) Сильной поддержкой для пары "доллар-рубль" теперь выступает отметка 70, которая ранее была верхней границей июньского боковика. Поводов для ее пробития мы не видим. Третий квартал традиционно является для рубля "плохим" из-за сезонного ослабления платежного баланса России. Однако в этом году выездного туризма не будет, границы остаются на замке. Поэтому и вывоз капитала из страны отдыхающими будет минимальным. Но мы считаем, что скорее рано, чем поздно, российские власти прибегнут к старому и проверенному способу наполнения бюджета путем девальвации рубля. Так что спекулятивную покупку рубля против доллара рекомендуем сопровождать очень короткими стопами", - пишет аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

ЦБ РФ 30 июня продал валюту на 10,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,3 млрд рублей.

26 июня ЦБ продал валюту на 10,2 млрд рублей. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,3 млрд рублей. 23 и 22 июня ЦБ РФ продавал валюту на 10,1 млрд рублей в день. 24 июня Банк России не осуществлял эти операции из-за общенационального выходного дня, связанного с празднованием 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 40,7 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,99 копейки, до 70,4999 руб./$1, и уменьшил курс евро на 29,74 копейки, до 79,2207 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в пятницу на 48,98 копейки по отношению к четвергу и составил 70,8767 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 69,33 копейки и составил 71,0938 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 276,385 млн, из которых $719,638 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 556,747 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 30,26 копейки, до 79,7117 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 44,75 копейки и составил 79,7977 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR538,798 млн, из которых EUR178,962 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR359,836 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки краткосрочных межбанковских кредитов упали в пятницу после завершения налоговых выплат июня и отыгрывая возможный потенциал дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 37 базисных пунктов (б.п.) - до 4,26% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 11 б.п. - до 4,59% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 4 б.п. - до 4,76% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего торгового дня - 4,86% и 4,87% годовых.