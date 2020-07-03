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03 июля 2020 года 19:45

Рынок акций РФ на неделе превысил 2800 пунктов по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ на неделе продолжил консолидацию на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, где неплохая статистика по восстановлению экономик компенсировалась дальнейшим распространения пандемии COVID-19 в Америке, что повлекло возврат некоторый карантинных ограничений в ряде штатов. Индекс МосБиржи за счет ослабления рубля сумел выйти вверх из коридора 2750-2800 пунктов, индекс РТС остался в диапазоне 1200-1250 пунктов.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 25 июня по 1 июля составил порядка $90 млн (третья неделя оттока) против оттока $20 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $4 млн по сравнению с оттоком $20 млн на предыдущей неделе.

В период с 29 июня по 3 июля индекс МосБиржи вырос на 1,5% и составил 2801,66 пункта, индекс РТС потерял 0,9% и достиг 1235,18 пункта на фоне роста доллара к 71,45 руб./$1 (+1,65 рубля). Сентябрьская нефть Brent подорожала на 5,1% или $2,07 - до $42,71 за баррель.

Снижение рынка акций вслед за фондовой Азией утром в понедельник из-за возросших опасений возникновения второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сменилось вечером ростом на фоне подъема Европы и США, а также подорожавшей нефти. Индекс МосБиржи поднялся в район 2770 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (+4,4%) и "Газпрома" (+2,4%), подешевели акции "Норникеля" (-3,3%) на негативных корпоративных новостях (произошла утечка технической воды в тундру на Талнахской обогатительной фабрике). Индекс РТС на фоне ослабления рубля просел чуть ниже 1240 пунктов.

Подросли акции АФК "Система" (+1,3%) на новостях, что компания пересмотрит дивидендную политику, в результате чего резко увеличит выплаты акционерам, о чем сообщил в субботу в ходе годового собрания акционеров корпорации основной ее владелец Владимир Евтушенков.

Выстрелили на 40% бумаги "Центрального телеграфа" (и "обычка" и "префы") на новостях о рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды за 2019 год в размере 11,83 рубля на одну акцию каждого типа (общий объем выплат - 2,5 млрд рублей). Отсечка реестра акционеров под дивиденды состоится 10 августа.

По данным университета Джонса Хопкинса, число жертв COVID-19 по всему миру превысило 500 тыс. человек, заболевание было обнаружено у более 10 млн человек. Нефть Brent утром падала к $40 за баррель, но вечером отскочила к $41,85 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ просел вслед за вновь подешевевшей нефтью, индекс МосБиржи опустился в район 2740 пунктов, причем откат сдерживался ослаблением рубля; взлетели бумаги Polymetal (+11,6%) вслед за золотом, выросли акции "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,6%) и ПАО "Центральный телеграф" (+8,7% и +11,3% "префы") на дивидендных новостях, а также упали акции Petropavlovsk (-16,5%) из-за корпоративного конфликта (совет директоров просит защиты регулятора от нового акционера).

Акционеры НЛМК на внеочередном собрании во вторник одобрили дивиденды за I квартал 2020 года в размере 3,21 рубля на акцию. Общий размер выплат составляет 19 млрд 238,259 млн рублей. Датой закрытия реестра на получение дивидендов утверждено 13 июля 2020 года. Дивиденды за IV квартал составляли 3,12 рубля на акцию.

Внешние фондовые площадки подросли на неплохой статистике. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,9 пункта при прогнозах снижения до 50,4 пункта. Индекс превышает пограничную отметку 50 пунктов четвертый месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале. В США индекс потребительского доверия Conference Board в июне вырос до 98,1 пункта, при прогнозах роста до 91,5-91,8 пункта.

Нефть Brent просела к $41 за баррель из-за рисков второй волны COVID-19, а также известий из Ливии, где проходят многосторонние переговоры о возобновлении нефтяного экспорта.

В среду в России был выходной по поводу общенационального голосования за принятие поправок в Конституции РФ, а внешние рынки выросли на новостях об успехе в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты исследования вакцин от коронавируса, разрабатываемых американской фармацевтической компанией Pfizer и германской BioNtech, показали образование нейтрализующих антител у участников испытаний. Нефть Brent поднялась к $42 за баррель.

В четверг рынок акций вырос вслед за мировыми площадками, подогретыми неплохой статистикой по рынку труда США за июнь; индексы МосБиржи и РТС поднялись к рубежам 2800 и 1250 пунктов во главе с бумагами "РусГидро" (+4,5%) и обновившими почти 1,5-летний максимум акциями "Магнита" (+4,2%).

Выросли акции "Газпрома" (+1%) на фоне заявлений канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что планы США наложить экстерриториальные санкции на газопровод "Северный поток 2" не соответствуют правовым представлениям Германии, и проект должен быть завершен. США угрожают "Северному потоку 2" санкциями в случае, если собственники попытаются достроить газопровод - ранее строительство уже было приостановлено из-за американских санкций "первой волны". Бундестаг с еврокомиссией разрабатывают ответные меры против США за вмешательство во внутренние дела Евросоюза.

Вышедшие в четверг в США данные по рынку труда за июнь в целом оказались позитивными, что поддержало фондовые площадки. Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 27 июня, уменьшилось на 55 тыс. и составило 1,427 млн человек, при этом эксперты ожидали снижения до 1,355 млн. Тем временем, безработица в июне упала до 11,1%, при ожиданиях снижения до 12,3-12,5%, а число новых рабочих мест составило 4,8 млн при прогнозах на уровне 3,23 млн.

Нефть Brent поднялась к $42,9 за баррель на данных Минэнерго США о наибольшем за полгода сокращении запасов в США (за неделю резервы нефти упали на 7,2 млн баррелей).

Тем временем, дюжина американских штатов приостановили или сократили планы по смягчению карантинных мер после того, как среднее количество новых случаев заболевания за семь дней выросло на 40%, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Коронавирус продолжил быстрое распространение в Аризоне и трех наиболее густонаселенных штатах - Калифорнии, Техасе и Флориде. Количество новых случаев заражения в стране 1 июля впервые превысило 50 тыс.

В пятницу утром рынок акций РФ подрос вслед за фондовой Азией, подогретой неплохой статистикой из США и Китая, после чего "быки" взяли тайм-аут перед выходными на фоне просевшей нефти. Индекс МосБиржи смог превысить рубеж 2800 пунктов за счет ослабления рубля и роста бумаг металлургов, а индекс РТС снизился в район 1235 пунктов.

Упали бумаги "Башнефти" (-3,5% и -5% "префы") из-за отсечки на бирже дивидендов за 2019 год (107,81 рубля на акцию каждого вида) и акции "Аэрофлота" (-1,4%) на рекомендациях совета директоров собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2019 год в связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июне подскочил до 58,4 пункта - максимума более чем за 10 лет на фоне резкого роста спроса вслед за снятием ограничительных мер. Сводный индекс деловой активности в Китае в июне вырос до 55,7 пункта - максимума с ноября 2010 года.

Количество заболевших COVID-19 в Штатах в четверг увеличилось рекордными темпами - более чем на 50 тыс., причем множество новых случаев зафиксировано в густонаселенных южных штатах. Нефть Brent просела к $42,7 за баррель.

По итогам недели с 29 июня по 3 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели акции "АЛРОСА" (+7%), "Мосбиржи" (+6%), "ФСК ЕЭС" (+6%); хуже рынка оказались бумаги "Селигдара" (-6%), "Норникеля" (-4%), "Мостотреста" (-4%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будут определять сигналы с внешних рынков, макроданные по экономике и статистика по распространению заболевания коронавирусом COVID-19. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2750-2850 пунктов, для индекса РТС - 1200-1300 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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