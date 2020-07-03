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03 июля 2020 года 19:00

Цены евробондов РФ, снижавшиеся в начале недели на опасениях второй волны эпидемии, 2 июля смогли отскочить

Москва. 3 июля. Котировки российских еврооблигаций, снижавшиеся в начале недели на фоне роста опасений второй волны эпидемии COVID-19, а также возросших санкционных рисков, 2 июля смогли отскочить благодаря улучшению ситуации на мировых рынках. В результате, "короткие" и среднесрочные выпуски к концу недели вышли в небольшой плюс, а "длинные" бумаги остались в минусе. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому снижению в секторе отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели вследствие падения спроса инвесторов на рисковые активы из-за опасений второй волны коронавирусной эпидемии (за неделю в мире было зарегистрировано более 1 млн человек новых инфицированных COVID-19). Ряд стран (США, Казахстан, Сербия) объявили о приостановке или возвращении ограничительных мер. При этом агентство Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году с 5% до 5,8%. В результате, доходность "длинных" выпусков евробондов РФ выросла за день в среднем на 8 базисных пунктов, а рост процентных ставок среднесрочных бумаг составил от 2 до 5 базисных пунктов.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире в выходные превысило 10 млн, число смертельных случаев - 500 тыс., свидетельствовали данные университета Джонса Хопкинса. Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечался рост числа заражений, отложили планы по открытию экономик и ввели новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что может приостановить третий этап снятия ограничительных мер, запланированный на 6 июля, из-за ситуации с коронавирусом. Губернатор штата Нью-Джерси заявил, что запрет на работу внутренних помещений предприятий общественного питания сохранится на неопределенный срок.

Российские еврооблигации 30 июня продолжили снижаться в цене, отыгрывая, помимо коронавирусных рисков, в том числе и возросшие риски возможных новых санкций со стороны США из-за сообщений о якобы имевших место действиях РФ против американских военных сил в Афганистане. В результате доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день еще на 5 базисных пунктов - до 2,59% годовых. В целом оптимизм на глобальных рынках заметно упал в связи с ускорением распространения коронавирусной инфекции, в частности, значительный рост инфицированных был зафиксирован в США, Бразилии, Индии. Это усилило опасения насчет возможности быстрого восстановления мировой экономики и соответственно привело к снижению спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

Мировые рынки капитала перешли к росту 2 июля на новостях об успехах в разработке вакцины против коронавирусной инфекции, что позитивно сказалось и на динамике российских еврооблигаций, которые стали активно восстанавливать утраченные ранее позиции. Результаты исследования одной из четырех вакцин от коронавируса, разрабатываемых американской фармацевтической компанией Pfizer Inc. (SPB: PFE) и германской BioNtech SE, показали образование нейтрализующих антител у участников испытаний.

Кроме того, цены на нефть активизировали рост на сообщении Минэнерго США о максимальном за последние шесть месяцев снижении запасов нефти в стране. Запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,195 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет сокращение запасов нефти на 2,7 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 263 тыс. баррелей, продемонстрировав снижение по итогам восьмой недели подряд.

Кроме того, тема возможных новых антироссийских санкций не получила своего развития, и поэтому перестала давить на инвесторов. И наконец, 1 июля в России прошло голосование по внесению поправок в Конституцию страны, продемонстрировавшее заметную поддержку гражданами инициатив президента и других ветвей власти. Таким образом, с повестки дня ушли потенциальные риски, связанные с возможными протестными выступлениями, в случае, если бы итоги голосования были бы поставлены под сомнение оппозицией.

Во второй половине дня 2 июля в США были опубликованы позитивные данные по американскому рынку труда за июнь, которые также оказали поддержку облигациям развивающихся стран. Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на рекордные 4,8 млн, свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране упала до 11,1% с рекордного максимума в 14,7%, зафиксированного в апреле. Эксперты в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест на 3 млн и снижение безработицы до 12,3% (прогноз Trading Economics).

Однако в последний день недели активность покупателей в секторе валютных гособлигаций России снизилась на фоне "затухания" позитивных настроений на мировых рынках; в результате динамика большинства выпусков российских евробондов 3 июля плавно перешла в боковой диапазон, при этом активность торгов снизилась из-за выходного дня в США.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась всего на 0,04% и составила 115,38% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 0,5 базисного пункта и 3 июля составил 180,5 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за пять дней на 0,67% (их доходность выросла на 4,5 базисного пункта - до 3,24% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,87% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 3 пункта и составил 234 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 0,86% (их доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 3,31% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году не изменился за пять дней в цене, которая, как и неделей ранее, составила 112,37% от номинала (доходность - 2,315% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 0,05%, до 114,5% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 2,12% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене на 0,44%, до 111,75% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 16 базисных пунктов и составил 94 базисных пункта).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках, которая, в свою очередь, будет определяться новостями о первых экономических результатах постепенного снятия ограничений карантинного характера во многих странах мира, с одной стороны, и возросшими опасениями возможной второй волны эпидемии, с другой стороны. Вместе с тем определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать сохраняющиеся высокие кредитные характеристики России.


Опубликовано: /Финмаркет/
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