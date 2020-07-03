Индекс Мосбиржи на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 2750-2830 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 2750-2830 пунктов, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

"Внешний фон для российского рынка в пятницу умеренно-негативный, - отмечает эксперт. - Торги в США не проходят, Европа теряет до 1,5%, нефть дешевеет в таких же пределах. Баррель марки Brent держится около $42,5, это на 70 центов ниже пиков предыдущей сессии, но все еще близко к максимумам весны и начала лета. Снижение в пятницу вызвано новостями о росте заболеваемости коронавирусом в США в штатах южного пояса. Дополнительное давление на нефть оказывают новые разногласия внутри ОПЕК+ по поводу соблюдения и продления квот на добычу. На следующую неделю мы закладываем преимущественно боковую динамику в нефти от $39,5 до $43,5 за баррель".

Индекс РТС держится внизу диапазона 1230-1250 пунктов. Рынок все с большим трудом воспринимает позитивные новости из-за рубежа и сильнее реагирует на негатив. "Мы ожидаем, что следующая неделя пройдет под знаком низкой волатильности. Индекс может на время пробиваться выше 1250, но основным ориентиром останется диапазон 1200-1250. В отдельные дни не исключаем просадки ниже 1200", - прогнозирует В. Емельянов.

Индекс Мосбиржи держится чуть ровнее, чем РТС, по причине того, что падение активов компенсируется ослаблением рубля. Слабый прирост в индексе, который мы сегодня видим, до конца сессии может усилиться, полагает аналитик ИК. Рынок сейчас колеблется под верхней планкой диапазона 2780-2800. Закрытие может произойти чуть выше 2800 пунктов. На следующей неделе ожидается удержание рынком диапазона 2750-2830 пунктов.

"Среди отдельных акций сильно выделяются префы и обыкновенные акции Башнефти (-5,4% и -3,7% соответственно), - указывает В.Емельянов. - Падение связано с дивидендной отсечкой. Выплата назначена на понедельник 6 июня. Дополнительное влияние на бумаги могла оказать новость о смене руководства компании. Роснефть, которая владеет контрольным пакетом, назначила председателем совета директоров Башнефти своего первого вице-президента Дидье Касимиро. По традиции рынок избегает ставок на новые персоны, поэтому инвесторы обычно выходят из бумаг в ожидании большей ясности: что изменится или не изменится в политике компании. Мы не ожидаем смены стратегии Башнефти. Бумаги сохраняют потенциал роста до 1600 рублей до конца этого года, или +15%".