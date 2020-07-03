Волатильность скоро вернется на форекс - Saxo Bank

Волатильность на форекс скоро вернется - во всяком случае, не позже, чем вскоре после выборов в США, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Пока что, по мнению эксперта, больше всего возможностей для движения у фунта стерлингов, если переговоры по Брекзиту на следующей неделе принесут значимый прорыв.

"Торговый день четверга снова показал неспособность нынешнего рынка взять какое-либо направление. Пара EURUSD, поднявшись в течение дня к 1,1300 и показав новый недельный максимум, была вскоре сбита обратно. В итоге - пять подряд дней нерешительности в виде свечей "додзи"! А учитывая, что сегодня в США выходной, можно считать, что для USD это продлится и на шестой день", - напоминает Джон Харди.

Сейчас единственная валюта, для которой на ближайшее время "известны неизвестные" - это фунт стерлингов, считает эксперт банка. Переговоры по периоду после Брекзита как будто идут неплохо, похоже, что позиция ЕС по юрисдикции Европейского суда смягчается. "В самом чистом виде перспективы фунта отражаются в паре EURGBP, где мы продолжаем следить за разворотным уровнем 0,9000", - отмечает валютный стратег.

"Как я уже отмечал, валютным трейдерам трудно найти основания для торговли, кроме рефлекторной реакции на колебания рисковых настроений. Спреды доходности облигаций практически не реагируют на экономические данные, потому что все учетные ставки примерно на нуле; доходности в дальней части кривой не показывают волатильности либо из-за количественного смягчения центробанков, либо из-за убеждения, что скоро будет введен контроль кривой", - пишет Джон Харди. По иронии судьбы, именно этот регуляторный "контроль" со временем сделает валюты более волатильным классом активов, полагает эксперт Saxo Bank. По его мнению, этот аргумент может вступить в силу, когда приоритет фискальной политики станет абсолютным, а возрождение инфляции заставить обращать внимание на реальные процентные ставки. причем испытательным полигоном для этого может стать Венгрия, учитывая изменения ее счета текущих операций и популистское правительство, не говоря уже о том, куда там двигались до кризиса реальные доходности, с нулевыми ставками по депозитам и инфляцией свыше 4%.

"Так что представьте себе будущее - может быть, уже следующий год - когда нам придется обращать всё больше внимания на значения ИПЦ, сравнительный масштаб монетизации долга и т.п. Эти факторы могут оказаться повышающими волатильность цен на материальные активы, особенно на золото и серебро, а также относительных движений валют, потому что страны неизбежно будут выбирать разные степени отрицательности реальных ставок: это сейчас необходимо практически любому правительству для девальвации реального долга и, возможно, снижения неравенства за счет попутного уничтожения реальной стоимости активов и сбережений", - прогнозирует Джон Харди.

Еще один, по мнению эксперта банка, труднопредсказуемый фактор - это влияние результата президентских выборов в США на поведение USD, на реальные доходности, текущий счет США и потоки инвестиций. Последнее становится особенно важно после принятия закона о безопасности для Гонконга, который может ускорить отдаление США и Китая друг от друга, если США ответят агрессивно. "Насколько мощным будет уход от эры Трампа, зависит от того, добьются ли демократы не только президентства, но и твердого большинства в Сенате. Сейчас, по данным PredictIt, вероятности составляют 61/39 в пользу Байдена против Трампа и 62/38 в пользу демократического Сената - последнее будет необходимо демократам для свободного проведения нужных законов в нынешнюю эпоху резких партийных границ", - заключает главный валютный стратег Saxo Bank.