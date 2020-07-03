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03 июля 2020 года 17:41
Волатильность скоро вернется на форекс - Saxo Bank
Волатильность на форекс скоро вернется - во всяком случае, не позже, чем вскоре после выборов в США, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Пока что, по мнению эксперта, больше всего возможностей для движения у фунта стерлингов, если переговоры по Брекзиту на следующей неделе принесут значимый прорыв. "Торговый день четверга снова показал неспособность нынешнего рынка взять какое-либо направление. Пара EURUSD, поднявшись в течение дня к 1,1300 и показав новый недельный максимум, была вскоре сбита обратно. В итоге - пять подряд дней нерешительности в виде свечей "додзи"! А учитывая, что сегодня в США выходной, можно считать, что для USD это продлится и на шестой день", - напоминает Джон Харди. Сейчас единственная валюта, для которой на ближайшее время "известны неизвестные" - это фунт стерлингов, считает эксперт банка. Переговоры по периоду после Брекзита как будто идут неплохо, похоже, что позиция ЕС по юрисдикции Европейского суда смягчается. "В самом чистом виде перспективы фунта отражаются в паре EURGBP, где мы продолжаем следить за разворотным уровнем 0,9000", - отмечает валютный стратег. "Как я уже отмечал, валютным трейдерам трудно найти основания для торговли, кроме рефлекторной реакции на колебания рисковых настроений. Спреды доходности облигаций практически не реагируют на экономические данные, потому что все учетные ставки примерно на нуле; доходности в дальней части кривой не показывают волатильности либо из-за количественного смягчения центробанков, либо из-за убеждения, что скоро будет введен контроль кривой", - пишет Джон Харди. По иронии судьбы, именно этот регуляторный "контроль" со временем сделает валюты более волатильным классом активов, полагает эксперт Saxo Bank. По его мнению, этот аргумент может вступить в силу, когда приоритет фискальной политики станет абсолютным, а возрождение инфляции заставить обращать внимание на реальные процентные ставки. причем испытательным полигоном для этого может стать Венгрия, учитывая изменения ее счета текущих операций и популистское правительство, не говоря уже о том, куда там двигались до кризиса реальные доходности, с нулевыми ставками по депозитам и инфляцией свыше 4%. "Так что представьте себе будущее - может быть, уже следующий год - когда нам придется обращать всё больше внимания на значения ИПЦ, сравнительный масштаб монетизации долга и т.п. Эти факторы могут оказаться повышающими волатильность цен на материальные активы, особенно на золото и серебро, а также относительных движений валют, потому что страны неизбежно будут выбирать разные степени отрицательности реальных ставок: это сейчас необходимо практически любому правительству для девальвации реального долга и, возможно, снижения неравенства за счет попутного уничтожения реальной стоимости активов и сбережений", - прогнозирует Джон Харди. Еще один, по мнению эксперта банка, труднопредсказуемый фактор - это влияние результата президентских выборов в США на поведение USD, на реальные доходности, текущий счет США и потоки инвестиций. Последнее становится особенно важно после принятия закона о безопасности для Гонконга, который может ускорить отдаление США и Китая друг от друга, если США ответят агрессивно. "Насколько мощным будет уход от эры Трампа, зависит от того, добьются ли демократы не только президентства, но и твердого большинства в Сенате. Сейчас, по данным PredictIt, вероятности составляют 61/39 в пользу Байдена против Трампа и 62/38 в пользу демократического Сената - последнее будет необходимо демократам для свободного проведения нужных законов в нынешнюю эпоху резких партийных границ", - заключает главный валютный стратег Saxo Bank.
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03 июля 2020 года 19:47
Рубль вечером слегка отыграл потери первой половины дня, но продолжает дешеветь к доллару и евро в выходной день на биржах США
Москва. 3 июля. Доллар и евро в пятницу вечером немного отошли от максимальных отметок начала дня на "Московской бирже"; рубль частично отыграл потери, но продолжает активно дешеветь к бивалютной корзине в условиях отсутствия части игроков из-за выходного дня в США и снижающейся нефти. читать дальше
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.03 июля 2020 года 19:18
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.03 июля 2020 года 19:00
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.03 июля 2020 года 18:50
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.03 июля 2020 года 17:13
Корпоративные реструктуризации и банкротства будут поддерживать высокий уровень безработицы в США - Julius Baer
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.03 июля 2020 года 16:38
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.03 июля 2020 года 16:15
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что цены на нефть Brent на следующей неделе, вероятно, останутся в диапазоне 38-42 долл./барр., сообщается в обзоре банка. Brent в течение недели продолжала умеренный рост, несмотря на отсутствие сильных новостей и не впечатляющую статистику по запасам, и... читать дальше
.03 июля 2020 года 15:52
Цены на золото продолжили рост четвертую неделю подряд, констатируют аналитики Промсвязьбанка. Опасения по поводу увеличения случаев заражения коронавирусом перевесили относительно неплохие ежемесячные данные по американскому рынку труда. К росту вернулись цены на платину и палладий - сказывается... читать дальше
.03 июля 2020 года 15:51
Рубль днем демонстрирует повышенную волатильность к доллару и евро из-за выходного дня на биржах США
Москва. 3 июля. Доллар и евро после заметной утренней просадки развернулись вверх и уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль перешел к снижению и активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях повышенной волатильности из-за выходного дня в США и снижающейся нефти. читать дальше
.03 июля 2020 года 15:28
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.03 июля 2020 года 14:36
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" по iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и ставит на пересмотр в сторону повышения целевую цену, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к акциям биофармацевтических компаний iShares... читать дальше
.03 июля 2020 года 14:12
(добавлена таблица) Инвестиционная компания Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций "Яндекса" (MOEX: YNDX), глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru и американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter, сообщается в обзоре инвесткомпании. По итогам переоценки для акций "Яндекса"... читать дальше
.03 июля 2020 года 13:41
Перенос перехода на новые энерготарифы для Дальнего Востока на 2021г неблагоприятен для настроя инвесторов - Sberbank CIB
Перенос перехода на новые энерготарифы для Дальнего Востока на 2021г неблагоприятен для настроя инвесторов, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Правительство своим постановлением отложило переход на долгосрочное регулирование... читать дальше
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