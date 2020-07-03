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03 июля 2020 года 15:51

Рубль днем демонстрирует повышенную волатильность к доллару и евро из-за выходного дня на биржах США

Москва. 3 июля. Доллар и евро после заметной утренней просадки развернулись вверх и уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль перешел к снижению и активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях повышенной волатильности из-за выходного дня в США и снижающейся нефти.

Курс доллара США составил 71,38 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 82,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,12 руб./EUR1, подорожав на 78,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 80,68 копейки - до 75,31 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,99 копейки, до 70,4999 руб./$1, и уменьшил курс евро на 29,74 копейки, до 79,2207 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро в условиях роста волатильности после относительно спокойного открытия торговой сессии пятницы. Американские рынки закрыты в связи с нерабочим днем в США (канун Дня независимости), и в условиях неопределенности из-за распространения инфекции COVID-19 в стране участники большинства мировых площадок, включая внутренний валютный рынок, закрывают позиции перед выходными днями.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 МСК пятницы достигло 521 тыс. 298 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 604, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на утро пятницы насчитывались 10 млн 842 тыс. 615 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 148 тыс. 55 против 243 тыс. 432 сутками ранее, излечились 5,72 млн человек.

В нескольких штатах США из-за ускорения роста новых случаев COVID-19 приостановлено снятие социальных ограничений, а число новых случаев, зафиксированных за день по стране в целом, в четверг оказалось максимальным за всю историю наблюдений, впервые превысив 55 тыс. человек.

В то же время инвесторы продолжают оценивать признаки восстановления мировой экономики. Опубликованные накануне данные о числе рабочих мест и безработице в США за июнь, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, укрепили надежды на V-образное восстановление крупнейшей в мире экономики, пишет Bloomberg.

В США число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на рекордные 4,8 млн, свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране упала до 11,1% с рекордного максимума в 14,7%, зафиксированного в апреле. Эксперты в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест на 3 млн и снижение безработицы до 12,3%, сообщает Trading Economics.

Минтруда обнародовало статистику за июнь не в первую пятницу месяца, как это происходит обычно, а в четверг, так как в пятницу в США выходной день из-за предстоящего в субботу празднования Дня независимости.

Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в июне сократилась на 1 процентный пункт - до 29,62% с 30,65% в мае, свидетельствуют данные НРД.

В июне наблюдались колебания доли нерезидентов в госдолге в пределах 29,62-30,56%. "В сравнении с маем июнь отличается относительной стабильностью, по общей тенденции основные изменения в долях участия нерезидентов произошли в середине месяца", - отмечается в сообщении депозитария.

На 31 декабря 2019 доля нерезидентов была равна 31,5%, на конец марта - 31,08%.

Цены на нефть опускаются в пятницу в связи с опасениями в отношении перспектив спроса на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в США.

В то же время, по итогам недели нефтяные цены могут продемонстрировать рост на 4%, отмечает Trading Economics. Рост нефтяных цен на этой неделе поддержали данные о наибольшем за последние шесть месяцев сокращении запасов в США, а также об улучшении ситуации на рынке труда страны.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу снизилась на 1,21% - до $42,62 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на 1,23% - до $40,15 за баррель. В пятницу основные торги на NYMEX не проводятся в связи с выходным днем в США.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в четверг, - на день раньше, чем обычно, из-за предстоящего выходного в США - показали снижение числа действующих нефтяных добывающих установок в стране на 3 единицы за прошедшую неделю - до 185 установок. Для сравнения: годом ранее количество установок равнялось 788.

По словам аналитика Нордеа банка Григория Жирнова, вероятность продолжения давления на котировки рубля остается высокой, на что указывает ряд факторов. "Среди них - дальнейшее распространение коронавируса в мире, растущая популярность Джозефа Байдена в преддверии американских выборов, конфликт между Индией и Китаем, а также неопределенность по торговым отношениям Китая и США", - отмечает Жирнов.

"Укреплению рубля в ближайшее время будет мешать снижение спроса на рисковые активы со стороны глобальных инвесторов как на фоне растущих рисков развития второй волны коронавируса, так и на фоне замедления вливания ликвидности на рынки со стороны ФРС. Более того, третий квартал связан с выраженным сезонным снижением притока валюты по текущему счету платежного баланса, что также ограничивает потенциал рубля к укреплению. Поэтому в среднесрочной перспективе мы ожидаем сохранения рубля в диапазоне 68,5-70 руб./$1", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Желание зафиксировать прибыль, полученную накануне, на нашем рынке возрастет. Учитывая, что коронавирусные страхи по-прежнему сильны, многие трейдеры не станут переносить позиции через выходные. Поэтому просадка рынка под занавес торгов не должна вызывать удивления. (. . .) Сильной поддержкой для пары "доллар-рубль" теперь выступает отметка 70, которая ранее была верхней границей июньского боковика. Поводов для ее пробития мы не видим. Третий квартал традиционно является для рубля "плохим" из-за сезонного ослабления платежного баланса России. Однако в этом году выездного туризма не будет, границы остаются на замке. Поэтому и вывоз капитала из страны отдыхающими будет минимальным. Но мы считаем, что скорее рано, чем поздно, российские власти прибегнут к старому и проверенному способу наполнения бюджета путем девальвации рубля. Так что спекулятивную покупку рубля против доллара рекомендуем сопровождать очень короткими стопами", - пишет аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

ЦБ РФ 30 июня продал валюту на 10,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,3 млрд рублей.

26 июня ЦБ продал валюту на 10,2 млрд рублей. Днем ранее объем продаж валюты составил 10,3 млрд рублей. 23 и 22 июня ЦБ РФ продавал валюту на 10,1 млрд рублей в день. 24 июня Банк России не осуществлял эти операции из-за общенационального выходного дня, связанного с празднованием 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 40,7 млрд рублей.

Ставки краткосрочных межбанковских кредитов упали в пятницу после завершения налоговых выплат июня и отыгрывая возможный потенциал дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 37 базисных пунктов (б.п.) - до 4,26% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 11 б.п. - до 4,59% годовых, ставка на срок 1 месяц снизилась на 4 б.п. - до 4,76% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровне предыдущего торгового дня - 4,86% и 4,87% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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