Индекс Мосбиржи может завершить торги пятницы в плюсе, а РТС - с потерями - "Открытие Брокер"

Индекс Мосбиржи может закрыть торги пятницы в "плюсе", а индекс РТС рискует завершить день с потерями из-за слабости рубля, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Отечественный рынок акций в первой половине пятницы торговался без существенных отклонений от уровня закрытия четверга, констатирует ведущий аналитик компании Андрей Кочетков. Однако днём рубль заметно ослаб, что привело к просадке индекса РТС. К середине дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" достиг 21,5 млрд рублей.

Торги в США не проводятся в связи с праздником Дня независимости, который выпал на субботу 4 июля. На электронных торгах фьючерсы на основные индексы США теряли около 0,2% в Dow Jones и S&P 500, а вот NASDAQ ограничился незначительными потерями. Во второй половине торгов пятницы активность на рынке будет низкой.

Индекс Мосбиржи может закрыть день в "плюсе", а вот РТС рискует завершить пятницу с потерями из-за слабости рубля, считает А. Кочетков.