Неопределенность в отношении вируса и дальнейшей судьбы мировой экономики ограничивает пыл фондовых "быков" - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы не показывали единой динамики, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Инвесторы пребывали в нерешительности и покупали акции лишь выборочно. С одной стороны, нефтяные цены и западные фондовые индикаторы все еще находятся на высоких уровнях, что позволяет воздержаться от значительных продаж. С другой, однако, неопределенность в отношении вируса и дальнейшей судьбы мировой экономики ограничивает пыл "быков", - пишет специалист в комментарии ИК.