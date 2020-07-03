ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" по iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и ставит на пересмотр в сторону повышения целевую цену, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Индексный фонд с привязкой к акциям биофармацевтических компаний iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB), находящийся в числе наших рекомендаций на покупку, достиг указанного нами целевого уровня и принес доходность в размере 16,3% за период с нашего последнего обновления в декабре, - указывает эксперт ГК. - Мы по-прежнему считаем целесообразными вложения в биотехнологический ETF на долгосрочную перспективу, и пандемия коронавируса лишь напомнила в очередной раз о востребованности исследований и разработок в этой сфере – ведущие биотехнологии первыми подключились к поискам препаратов и вакцины от коронавируса".

По мнению аналитика "ФИНАМа", упрощение и ускорение процедур одобрения экспериментальных препаратов, произошедшее из-за пандемии, станет еще одним козырем для биотехнологов в ближайший год. "Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и ставим на пересмотр в сторону повышения целевую цену", - заключает Зарина Саидова.