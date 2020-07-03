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Главная / Мнения аналитиков / ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" по iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)
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03 июля 2020 года 14:36
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" по iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" по iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и ставит на пересмотр в сторону повышения целевую цену, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к акциям биофармацевтических компаний iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB), находящийся в числе наших рекомендаций на покупку, достиг указанного нами целевого уровня и принес доходность в размере 16,3% за период с нашего последнего обновления в декабре, - указывает эксперт ГК. - Мы по-прежнему считаем целесообразными вложения в биотехнологический ETF на долгосрочную перспективу, и пандемия коронавируса лишь напомнила в очередной раз о востребованности исследований и разработок в этой сфере – ведущие биотехнологии первыми подключились к поискам препаратов и вакцины от коронавируса". По мнению аналитика "ФИНАМа", упрощение и ускорение процедур одобрения экспериментальных препаратов, произошедшее из-за пандемии, станет еще одним козырем для биотехнологов в ближайший год. "Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и ставим на пересмотр в сторону повышения целевую цену", - заключает Зарина Саидова.
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03 июля 2020 года 19:47
Рубль вечером слегка отыграл потери первой половины дня, но продолжает дешеветь к доллару и евро в выходной день на биржах США
Москва. 3 июля. Доллар и евро в пятницу вечером немного отошли от максимальных отметок начала дня на "Московской бирже"; рубль частично отыграл потери, но продолжает активно дешеветь к бивалютной корзине в условиях отсутствия части игроков из-за выходного дня в США и снижающейся нефти. читать дальше
.03 июля 2020 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе продолжил консолидацию на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, где неплохая статистика по восстановлению экономик компенсировалась дальнейшим распространения пандемии COVID-19 в Америке, что повлекло возврат некоторый карантинных ограничений в ряде штатов. Индекс МосБиржи за счет ослабления рубля сумел выйти вверх из коридора 2750-2800 пунктов, индекс РТС остался в диапазоне 1200-1250 пунктов. читать дальше
.03 июля 2020 года 19:18
Рынок акций завершил неделю выше 2800п по индексу МосБиржи впервые за месяц благодаря ослаблению рубля
Москва. 3 июля. Рынок акций РФ в пятницу продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов из-за ухудшения внешнего фона; индекс МосБиржи закрепился выше рубежа 2800 пунктов впервые за месяц (с 3 июня) за счет ослабления рубля и роста акций металлургов, индекс РТС снизился во главе с бумагами "Башнефти" из-за отсечки на бирже дивидендов и акциями "Аэрофлота" на дивидендных новостях. читать дальше
.03 июля 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ, снижавшиеся в начале недели на опасениях второй волны эпидемии, 2 июля смогли отскочить
Москва. 3 июля. Котировки российских еврооблигаций, снижавшиеся в начале недели на фоне роста опасений второй волны эпидемии COVID-19, а также возросших санкционных рисков, 2 июля смогли отскочить благодаря улучшению ситуации на мировых рынках. В результате, "короткие" и среднесрочные выпуски к концу недели вышли в небольшой плюс, а "длинные" бумаги остались в минусе. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.03 июля 2020 года 18:50
Индекс Мосбиржи на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 2750-2830 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 2750-2830 пунктов, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Внешний фон для российского рынка в пятницу умеренно-негативный, - отмечает эксперт. - Торги в США не проходят, Европа теряет до 1,5%,... читать дальше
.03 июля 2020 года 17:41
.03 июля 2020 года 17:13
Корпоративные реструктуризации и банкротства будут поддерживать высокий уровень безработицы в США - Julius Baer
Корпоративные реструктуризации и банкротства будут поддерживать высокий уровень безработицы в США, пока экономика страны не восстановится к концу следующего года, говорится в комментарии Julius Baer. "После неожиданного оживления в мае, абсолютные значения роста количества новых рабочих мест в... читать дальше
.03 июля 2020 года 16:38
ндекс Мосбиржи может закрыть торги пятницы в "плюсе", а индекс РТС рискует завершить день с потерями из-за слабости рубля, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Отечественный рынок акций в первой половине пятницы торговался без существенных отклонений от уровня закрытия четверга,... читать дальше
.03 июля 2020 года 16:15
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что цены на нефть Brent на следующей неделе, вероятно, останутся в диапазоне 38-42 долл./барр., сообщается в обзоре банка. Brent в течение недели продолжала умеренный рост, несмотря на отсутствие сильных новостей и не впечатляющую статистику по запасам, и... читать дальше
.03 июля 2020 года 15:52
Цены на золото продолжили рост четвертую неделю подряд, констатируют аналитики Промсвязьбанка. Опасения по поводу увеличения случаев заражения коронавирусом перевесили относительно неплохие ежемесячные данные по американскому рынку труда. К росту вернулись цены на платину и палладий - сказывается... читать дальше
.03 июля 2020 года 15:51
Рубль днем демонстрирует повышенную волатильность к доллару и евро из-за выходного дня на биржах США
Москва. 3 июля. Доллар и евро после заметной утренней просадки развернулись вверх и уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль перешел к снижению и активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях повышенной волатильности из-за выходного дня в США и снижающейся нефти. читать дальше
.03 июля 2020 года 15:28
лижайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ ускорили падение и теряют в пределах 1,5%, корректируясь от района июньских пиков ($43,96 и $41,63), отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. На рынке на данный момент отсутствуют веские драйверы роста,... читать дальше
.03 июля 2020 года 15:07
Неопределенность в отношении вируса и дальнейшей судьбы мировой экономики ограничивает пыл фондовых "быков" - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы не показывали единой динамики, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Инвесторы пребывали в нерешительности и покупали акции лишь выборочно. С одной стороны, нефтяные цены и западные фондовые индикаторы все еще находятся на... читать дальше
.03 июля 2020 года 14:12
(добавлена таблица) Инвестиционная компания Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций "Яндекса" (MOEX: YNDX), глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru и американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter, сообщается в обзоре инвесткомпании. По итогам переоценки для акций "Яндекса"... читать дальше
.03 июля 2020 года 13:41
Перенос перехода на новые энерготарифы для Дальнего Востока на 2021г неблагоприятен для настроя инвесторов - Sberbank CIB
Перенос перехода на новые энерготарифы для Дальнего Востока на 2021г неблагоприятен для настроя инвесторов, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Правительство своим постановлением отложило переход на долгосрочное регулирование... читать дальше
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