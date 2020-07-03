Размещение бондов ЧТПЗ привлекательно даже по нижней границе ориентира по купону 6,7-6,8% - BCS Global Markets

Новые бонды ЧТПЗ привлекательны даже по нижней границе ориентира по купону 6,7-6,8%, отмечается в обзоре BCS Global Markets.

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» в пятницу, 3 июля, второй крупнейший производитель труб в России, собирает заявки на 5 летние облигации объемом RUB 10 млрд. Первоначальные ориентиры по купону составляют 6,70-6,80%, что эквивалентно доходности к погашению 6,87-6,98%.

"Ориентир доходности соответствует премии к ОФЗ в размере с160-180 б.п., в то время как чуть более короткий ЧТПЗ-1Р-3бо (YTM 6.30%) торгуется с заметно более узким спредом к ОФЗ - порядка 120 б.п., - отмечают эксперты BCS Global Markets. - Это объясняется, в том числе, ростом угла наклона кривой ОФЗ за прошедшую неделю за счет увеличения доходности среднесрочных и долгосрочных бумаг, в то время как корпоративные выпуски были устойчивыми к распродаже. Мы считаем, что ориентиры размещаемого ЧТПЗ-1Р-5бо выглядят интересно даже по нижней границе диапазона. Мы также обращаем внимание на краткосрочный ЧТПЗ 1Р-2бо (YTM 6.0%), который выглядит привлекательно с точки зрения относительной стоимости, торгуясь с премией к ОФЗ в размере 160 б.п.".

ЧТПЗ является крупнейшим в РФ производителем труб большого диаметра, подчеркивают эксперты инвесткомпании. Объем отгрузки трубной продукции ЧТПЗ в 2019 г. составил 2,1 млн т, что почти в два раза уступает показателям лидера на российском рынке - ТМК (B1/BВ-/NR). Основные мощности по производству стальных труб ЧТПЗ в Челябинске и Первоуральске остаются в первой тройке на российском рынке с долей около 20 - 25% каждый в сегментах ТБД и нефтепромысловых труб (используются в основном в нефтегазовой отрасли). Высота 239 - крупнейший в Европе завод ТБД (запущен в 2010 г.) мощностью 1 млн т в год. В 2019 г. доля трубного сегмента в EBITDA составила 85%, при этом 71% EBITDA составил вклад сегмента бесшовных труб нефтяного сортамента и индустриальных труб, 15% пришлось на ТБД. Основным бенефициаром ЧТПЗ является Андрей Комаров с долей владения 77.3%%, Павлу Федорову принадлежат 10.7%.

Выручка ЧТПЗ в 2019 г. составила $2,98 млрд (+4,7%на фоне роста цен при стабильном объеме выпуска). EBITDA выросла на 14,7% г/г до $520 млн. Рентабельность по EBITDA в 2019 г. улучшилась до 17,5% против 16,0% в 2018 г. на фоне усиления вертикальной интеграции и смещения фокуса в сторону продуктов с более высокой рентабельностью. Компания сообщила о завершении основных инвестпроектов. Отношение Чистый долг/EBITDA по итогам 2019 г. сократилось до 2,1x на фоне роста прибыли. В структуре долга порядка 30% пришлось на валютные кредиты, что соответствует структуре выручки - в 2019 г. экспортная составила 29%.

"Мы ожидаем, что замедление экономической активности из-за пандемии может негативно отразиться на операционных показателях ЧТПЗ в 2020 г. из-за снижения спроса на экспортных площадках. Одновременно избыток производственных мощностей и сильная конкуренция в РФ снижает привлекательность локального рынка. Среднесрочные кредитные риски ЧТПЗ смягчаются достаточным запасом прочности по долговой нагрузке", - заключают эксперты BCS Global Markets.