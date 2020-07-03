Размещение новых бондов ЧТПЗ состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 150 б.п. - Уралсиб

Размещение новых бондов ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» состоится, скорее всего, ближе к ставке купона 6,5% годовых, что будет означать премию к ОФЗ около 150 б.п., говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» в пятницу, 3 июля, собирает заявки инвесторов на пятилетние облигации серии 001Р-05 объемом 10 млрд руб., книга заявок будет открыта с 11:00 до 15:00 мск. Оферты по выпуску не предусмотрено. В ходе премаркетинга ориентир ставки первого купона был установлен на уровне 6,7–6,8% годовых, что эквивалентно доходности к погашению в диапазоне 6,87–6,98% годовых. Начало торгов выпуском на бирже запланировано на 10 июля.

Аналитики "Уралсиба" Алексей Кокин и Ольга Стерина ждут размещения ближе к ставке купона 6,5% годовых. "Сейчас на локальном рынке у эмитента в обращении четыре выпуска облигаций с общим непогашенным номиналом 24,9 млрд руб, три из которых были размещены в феврале, марте и июне 2017 г., - отмечают эксперты. - В декабре нынешнего года ЧТПЗ предстоит погасить серию 001Р-01 объемом 5 млрд руб., а в июне 2021 г. – оферта по выпуску 001Р-04 объемом 9,9 млрд руб. Наиболее близким по дюрации к новой бумаге является выпуск 001Р-03, который торгуется с доходностью к погашению в марте 2024 г. в размере 6,3% годовых, что соответствует премии к кривой рублевых госбумаг порядка 140 б.п. Представленный ориентир ставки первого купона 001Р-05 в диапазоне 6,7–6,8% годовых предполагает спред к кривой ОФЗ примерно 170–180 б.п., что минимум на 30 б.п. выше уровня вторичного рынка. По нашему мнению, в ходе сбора заявок ориентир будет понижен, и финальная ставка купона сложится ближе к 6,5% годовых, что будет означать премию к ОФЗ около 150 б.п.".

Общий долг ЧТПЗ на конец 2019 г. равен примерно 88 млрд руб., в том числе краткосрочный — 26% от общего. В валютной структуре долга преобладали рублевые заимствования — 72%, в том числе облигации — 28% от общего. По данным группы, в 2020 г. выплаты по займам составляют 23 млрд руб., в 2021 г. – 20 млрд руб., в 2022 г. – 13 млрд руб. Учитывая, что в 2019 г. ОДП составил 19 млрд руб., а СДП — 11 млрд руб., объем выплат в 2020–2021 гг. требует новых заимствований, отмечается в обзоре "Уралсиба". Помимо запланированного выпуска рублевых облигаций, ЧТПЗ также располагал на конец 2019 г. неиспользованными гарантированными кредитными линиями на 26,5 млрд руб. и денежной позицией в размере 21 млрд руб.

Чистый долг группы составил 67 млрд руб. на конец 2019 г., снизившись на 2% год к году. Отношение чистого долга к скорректированной 12-месячной EBITDA составило 2,1 по сравнению с 2,4 в конце 2018 г. В течение пяти лет ЧТПЗ планировал снизить это отношение до 1,5. Однако, по мнению экспертов "Уралсиба", сокращение добычи российскими нефтяными компаниями в рамках сделки ОПЕК+ приведет к снижению проходки в бурении и объема капитальных ремонтов скважин, что ослабит спрос на часть продукции ЧТПЗ. По оценке аналитиков корпорации, на долю нефтяных компаний (исключая газовые) пришлось 35–40% выручки группы в 2019 г. Алексей Кокин и Ольга Стерина полагают, что долговая нагрузка в 2020 г. не снизится, а задачей менеджмента будет ее удержание в пределах 2,5 от EBITDA.