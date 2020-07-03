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03 июля 2020 года 11:38

Рынок акций РФ утром поднялся к 2800 пунктам по индексу МосБиржи вслед за Азией, упали Башнефть и Аэрофлот

Москва. 3 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос вслед за фондовой Азией, подогретой неплохой статистикой из США и Китая, сдерживающим фактором выступает проседающая нефть; индекс подошел к рубежу 2800 пунктов, при этом упали бумаги "Башнефти" из-за отсечки на бирже дивидендов и акции "Аэрофлота" на дивидендных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2795,42 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1248,67 пункта (+0,03%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подросли в пределах 4%.

Доллар стоит 70,52 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4%) и "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,4%), акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%).

Подешевели акции "Башнефти" (-3,7% и -5,4% "префы"; дивиденды за 2019 год - 107,81 рубля на акцию каждого вида), "Аэрофлота" (-1,7%), "Мечела" (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%).

Совет директоров "Аэрофлота" на заочном заседании в четверг рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2019 год в связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, в конце недели мировые рынки находятся под влиянием неплохой статистики по рынку труда США, хотя не ослабевают опасения второй волны распространения коронавируса в США, где суточное число заболевших превысило 55 тыс. человек, что угрожает замедлением восстановления мировой экономики. Поэтому есть вероятность возвращения коррекционных настроений, так как помимо коронавируса остается высокой и геополитическая напряженность.

Учитывая выходной в США в пятницу по случаю празднования Дня независимости, торговая активность на биржах будет невысокой. С учетом глобальной конъюнктуры индекс МосБиржи пока сохраняет умеренно позитивный настрой и закрепляется выше середины диапазона 2750-2800 пунктов, отмечает аналитик.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон нельзя назвать сильно позитивным, так как индексы акций в Азии растут, но сырьевые контракты преимущественно торгуются в "минусе". Для нефти главным вопросом остается перспектива восстановления спроса, однако в условиях возвращения ограничительных мер (во многих американских штатах вернули часть мер социального дистанцирования и ограничения работы бизнеса) данный процесс может сильно растянуться во времени.

Впрочем, к торгам пятницы это имеет слабое отношение. В США выходной, а значит, активность на рынках будет ниже обычного. Отечественные индексы будет двигаться вблизи уровней закрытия накануне. Рубль может немного укрепить позиции, как это делают валюты Австралии, Новой Зеландии и Канады, но ждать каких-либо резких движений как на рынке акций, так и в валютной секции не стоит, считает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что поводы для роста акций и рубля закончились.

Поддержку акциям Сбербанка оказало мнение замминистра финансов РФ Владимира Колычева о возможности направить 50% прибыли на дивиденды. Учитывая трудности с федеральным бюджетом, этот вопрос выглядит почти окончательно решенным. Поэтому фактор роста акций Сбербанка можно расценить как кратковременный, и в дальнейший подъем котировок крупнейшего российского банка верится слабо. В то же время акции "Мосбиржи" выглядят неоправданно дешевыми. На бумаги эмитента практически не влияет текущий кризис, число частных инвесторов постоянно растет, и бумагу рекомендуется оставлять в среднесрочных портфелях.

Отличная статистика по безработице в Штатах уже отыграна, хотя в среднесрочном периоде она еще будет поддерживать рынок. К вечеру в отсутствие игроков из США желание зафиксировать прибыль на рынке акций РФ возрастет. Учитывая, что коронавирусные страхи по-прежнему сильны, многие трейдеры не станут переносить позиции через выходные. Поэтому просадка рынка под занавес торгов не должна вызывать удивления.

Более 1% теряет в цене нефть Brent, которая не смогла закрепиться выше отметки $43 за баррель. Диапазон $40-44 за баррель в нынешних условиях можно назвать "справедливым", поводов для выхода из него пока нет.

Третий квартал традиционно является для рубля "плохим" из-за сезонного ослабления платежного баланса России. Однако в этом году выездного туризма не будет, границы остаются на замке. Поэтому и вывоз капитала из страны отдыхающими будет минимальным, считает Антонов.

В США в четверг индексы завершили день ростом на 0,4-0,5% после выхода данных по американскому рынку труда, оказавшихся лучше прогнозов. Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 27 июня, уменьшилось на 55 тыс. и составило 1,427 млн человек, при этом эксперты ожидали снижения до 1,355 млн. Тем временем, безработица в июне упала до 11,1% при ожиданиях снижения до 12,3-12,5%, а число новых рабочих мест составило 4,8 млн при прогнозах на уровне 3,23 млн.

В пятницу, 3 июля, в США выходной день из-за предстоящего в субботу, 4 июля, празднования Дня независимости; американские финансовые рынки будут закрыты.

Существует вероятность второй волны коронавируса, в результате которой люди могут вновь потерять работу. Новый рост заболеваемости COVID-19 уже вынудил власти ряда штатов США вернуть часть отмененных ограничительных мер.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил в четверг, что администрация США не сожалеет, что поощряла штаты быстрее возобновлять экономическую деятельность, несмотря на рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

США продолжают занимать первую строчку по числу выявленных за время пандемии случаев коронавируса - 2,7 млн. Около 130 тыс. человек скончалось. Как минимум в 37 штатах в настоящее время фиксируется увеличение темпов распространения коронавируса по сравнению с предыдущей неделей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данный университета Джонса Хопкинса.

В пятницу выросли индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,9%) на позитивной статистике из КНР, в Европе отмечается стагнация (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1-0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июне подскочил до максимума более чем за 10 лет на фоне резкого роста спроса вслед за снятием ограничительных мер, введенных в стране с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Индикатор увеличился до 58,4 пункта - самого высокого уровня с апреля 2010 года - по сравнению с 55 пунктами в мае. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг.

Сводный индекс деловой активности в Китае в июне вырос до 55,7 пункта - максимума с ноября 2010 года. В мае значение индикатора составило 54,5 пункта.

Между тем, в пятницу дешевеет нефть на опасениях в отношении перспектив спроса на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в США; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $42,66 за баррель (-1,1% и +2,6% в четверг), августовская цена WTI - $40,15 за баррель (-1,2% и +2,1% накануне).

Количество заболевших COVID-19 в Штатах в четверг увеличилось рекордными темпами - более чем на 50 тыс., причем множество новых случаев зафиксировано в густонаселенных южных штатах, которые являются одними из основных потребителей бензина в США, что вызывает серьезное беспокойство, отмечают эксперты AxiCorp.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в четверг, - на день раньше, чем обычно, из-за предстоящего выходного в США - показали снижение числа действующих нефтяных добывающих установок в стране на 3 единицы за прошедшую неделю - до 185 установок. Для сравнения, годом ранее количество установок составляло 788 штук.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+18,9%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+4,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3,8%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+2,4%).

Подешевели бумаги ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,7%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-1,6%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,607 млрд рублей (из них 3,335 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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