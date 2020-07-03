Рубль пытается закрепиться на более комфортных уровнях - "Нордеа банк"

Российская валюта накануне вернулась к более комфортным уровням благодаря повышенному оптимизму на глобальных площадках, говорится в обзоре "Нордеа банка". Рубль продолжает торговаться в русле прочих валют развивающихся стран и в моменте торгуется чуть ниже отметки 70,5 в паре с долларом и вблизи 79 в паре с евро.

"Оптимистичная статистика из Китая (индекс деловой активности PMI в секторе услуг вырос до исторического максимума вблизи 58 пунктов) и США (данные по рынку труда) поддержали аппетит к риску на мировых финансовых рынках, - отмечают эксперты банка. - Сохранение нефтяных котировок вблизи 43 долл./бар. (Brent) также позволяет рублю закрепиться на более комфортных уровнях. Сегодня в условиях выходного дня в США рубль, скорее всего, будет торговаться в узких диапазонах, пытаясь закрепиться ниже 70.5 в паре с долларом и вблизи 79 в паре с евро. При этом в среднесрочной перспективе вероятность увидеть краткосрочное давление на рубль остается высокой. На это указывает множество факторов, среди которыхдальнейшее распространение коронавируса в мире, растущая популярность Д. Байдена в преддверии американских выборов, конфликт между Индией и Китаем, а также неопределенность по торговым отношениям Китая и США".