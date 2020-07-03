Приток капитала в акции и бонды EM резко упал на фоне ухудшения настроений - BCS GM

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Чистый приток капитала в акции и облигации развивающихся рынков (EM) резко упал на фоне ухудшения настроений, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 25 июня по 1 июля 2020 года составил $160 млн против чистого притока $10 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил порядка $90 млн (третья неделя оттока) против оттока $20 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $4 млн по сравнению с оттоком $20 млн на предыдущей неделе.

"Оттоки из фондов ETF для акций, ориентированных на Россию, были компенсированы притоками в традиционные фонды. Так, два фонда под управлением ВТБ показали притоки в размере $18 млн, при этом лидером по объемам потоков оказался Фонд нефтегазового сектора. В последнее время лидирующие строчки в данных по потокам все чаще занимают локальные фонды, что свидетельствует о росте количества локальных игроков на рынке акций РФ. Фонды GEM ETF для акций продемонстрировали чистые оттоки в размере $1,4 млрд, что стало худшим результатом с середины мая. Развивающимся рынкам не удается надолго привлечь внимание инвесторов в свете распространения COVID-19 и отсутствия новых позитивных триггеров. Вместе с тем инвестиционные потоки в последнее время были крайне волатильными, что не позволяет сделать какие-либо выводы - на данном этапе мы считаем оправданным нейтральный подход", - пишет Смольянинов.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый отток капитала в районе $70 млн (худший результат за последние 9 недель) против притока $30 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован приток $4 млн по сравнению с притоком $20 млн неделю назад.

"Фонды GEM для облигаций по итогам недели потеряли $1,6 млрд, что стало худшим результатом для фондов облигаций EM с апреля, при этом оттоки продолжаются третью неделю подряд. Притоки в локальные фонды облигаций также остановились. Все это стало отражением постепенного снижения рынков облигаций и многих валют EM в последние несколько недель. Вместе с тем мы не ожидаем возвращения огромных оттоков, которые наблюдались в марте, и сохраняем в целом нейтральный взгляд на облигации, при этом отмечаем интерес к отдельным бумагам", - говорится в обзоре.