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03 июля 2020 года 11:19
Минфин может резко увеличить объем заимствований в 2020 году - Росбанк
Минфин может резко увеличить объем заимствований в 2020 году, и адресные размещения ОФЗ в пользу якорных инвесторов помогут Министерству в реализации амбициозного плана, говорится в комментарии Росбанка. Замминистра финансов В.Колычев в четверг сообщил, что Минфин ориентируется на увеличение программы заимствований в текущем году до 5 трлн руб. Эксперты Росбанка напоминают, что первоначальный годовой план Министерства предполагал размещение долга объемом 2,3 трлн руб. на внутреннем и 5 млрд долл. на внешнем рынке. За 1П'20 Минфин привлек 1,6 трлн руб. посредством выпуска ОФЗ. "Для нас очевидно, что рыночный спрос на подобный объем заимствований в текущих условиях привлечь почти нереально, - отмечают аналитики Росбанка. - Мы принимаем во внимание результаты последних размещений (78 млрд руб. в среднем по итогам аукционного дня в июне), отсутствие значительных новых драйверов со стороны ДКП и слабый спрос от нерезидентов. Более того, вторичный рынок также рискует оказаться под сильным давлением предложения, что значительно увеличит стоимость заимствований для Минфина на наиболее привлекательном для него дальнем участке кривой". Эксперты банка полагают, что адресные размещения ОФЗ в пользу якорных инвесторов помогут Министерству в реализации амбициозного плана по заимствованиям. Еще одним подспорьем могут стать размещения долга на внешнем рынке в евро, но мы не ожидаем, что объемы будут сопоставимы. Более того, при ухудшении обстановки на рынках, Минфин имеет "подушку безопасности" в виде неизрасходованных остатков на счетах (1 трлн руб. в ЦБ РФ и 2,5 трлн руб. в банках).
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03 июля 2020 года 19:47
Рубль вечером слегка отыграл потери первой половины дня, но продолжает дешеветь к доллару и евро в выходной день на биржах США
Москва. 3 июля. Доллар и евро в пятницу вечером немного отошли от максимальных отметок начала дня на "Московской бирже"; рубль частично отыграл потери, но продолжает активно дешеветь к бивалютной корзине в условиях отсутствия части игроков из-за выходного дня в США и снижающейся нефти. читать дальше
.03 июля 2020 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе продолжил консолидацию на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, где неплохая статистика по восстановлению экономик компенсировалась дальнейшим распространения пандемии COVID-19 в Америке, что повлекло возврат некоторый карантинных ограничений в ряде штатов. Индекс МосБиржи за счет ослабления рубля сумел выйти вверх из коридора 2750-2800 пунктов, индекс РТС остался в диапазоне 1200-1250 пунктов. читать дальше
.03 июля 2020 года 19:18
Рынок акций завершил неделю выше 2800п по индексу МосБиржи впервые за месяц благодаря ослаблению рубля
Москва. 3 июля. Рынок акций РФ в пятницу продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов из-за ухудшения внешнего фона; индекс МосБиржи закрепился выше рубежа 2800 пунктов впервые за месяц (с 3 июня) за счет ослабления рубля и роста акций металлургов, индекс РТС снизился во главе с бумагами "Башнефти" из-за отсечки на бирже дивидендов и акциями "Аэрофлота" на дивидендных новостях. читать дальше
.03 июля 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ, снижавшиеся в начале недели на опасениях второй волны эпидемии, 2 июля смогли отскочить
Москва. 3 июля. Котировки российских еврооблигаций, снижавшиеся в начале недели на фоне роста опасений второй волны эпидемии COVID-19, а также возросших санкционных рисков, 2 июля смогли отскочить благодаря улучшению ситуации на мировых рынках. В результате, "короткие" и среднесрочные выпуски к концу недели вышли в небольшой плюс, а "длинные" бумаги остались в минусе. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.03 июля 2020 года 18:50
Индекс Мосбиржи на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 2750-2830 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 2750-2830 пунктов, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Внешний фон для российского рынка в пятницу умеренно-негативный, - отмечает эксперт. - Торги в США не проходят, Европа теряет до 1,5%,... читать дальше
.03 июля 2020 года 17:41
.03 июля 2020 года 17:13
Корпоративные реструктуризации и банкротства будут поддерживать высокий уровень безработицы в США - Julius Baer
Корпоративные реструктуризации и банкротства будут поддерживать высокий уровень безработицы в США, пока экономика страны не восстановится к концу следующего года, говорится в комментарии Julius Baer. "После неожиданного оживления в мае, абсолютные значения роста количества новых рабочих мест в... читать дальше
.03 июля 2020 года 16:38
ндекс Мосбиржи может закрыть торги пятницы в "плюсе", а индекс РТС рискует завершить день с потерями из-за слабости рубля, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Отечественный рынок акций в первой половине пятницы торговался без существенных отклонений от уровня закрытия четверга,... читать дальше
.03 июля 2020 года 16:15
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что цены на нефть Brent на следующей неделе, вероятно, останутся в диапазоне 38-42 долл./барр., сообщается в обзоре банка. Brent в течение недели продолжала умеренный рост, несмотря на отсутствие сильных новостей и не впечатляющую статистику по запасам, и... читать дальше
.03 июля 2020 года 15:52
Цены на золото продолжили рост четвертую неделю подряд, констатируют аналитики Промсвязьбанка. Опасения по поводу увеличения случаев заражения коронавирусом перевесили относительно неплохие ежемесячные данные по американскому рынку труда. К росту вернулись цены на платину и палладий - сказывается... читать дальше
.03 июля 2020 года 15:51
Рубль днем демонстрирует повышенную волатильность к доллару и евро из-за выходного дня на биржах США
Москва. 3 июля. Доллар и евро после заметной утренней просадки развернулись вверх и уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль перешел к снижению и активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях повышенной волатильности из-за выходного дня в США и снижающейся нефти. читать дальше
.03 июля 2020 года 15:28
лижайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ ускорили падение и теряют в пределах 1,5%, корректируясь от района июньских пиков ($43,96 и $41,63), отмечает в комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. На рынке на данный момент отсутствуют веские драйверы роста,... читать дальше
.03 июля 2020 года 15:07
Неопределенность в отношении вируса и дальнейшей судьбы мировой экономики ограничивает пыл фондовых "быков" - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы не показывали единой динамики, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Инвесторы пребывали в нерешительности и покупали акции лишь выборочно. С одной стороны, нефтяные цены и западные фондовые индикаторы все еще находятся на... читать дальше
.03 июля 2020 года 14:36
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" по iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и ставит на пересмотр в сторону повышения целевую цену, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к акциям биофармацевтических компаний iShares... читать дальше
.03 июля 2020 года 14:12
(добавлена таблица) Инвестиционная компания Sova Capital пересмотрела прогнозные цены акций "Яндекса" (MOEX: YNDX), глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru и американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter, сообщается в обзоре инвесткомпании. По итогам переоценки для акций "Яндекса"... читать дальше
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