Индекс PMI сферы услуг РФ в июне подскочил до 47,8 пункта, но остался ниже критической отметки - IHS Markit

(добавлен текст после 3-го абзаца)

Индекс PMI сферы услуг России в июне 2020 года вырос до 47,8 пункта с 35,9 пункта в мае, оставшись ниже критической отметки, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO).

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июне вырос до 48,9 пункта с 35 пунктов в мае, тоже оставшись ниже критической отметки.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Как показал июньский опрос, темпы снижения деловой активности в сфере услуг РФ в конце второго квартала были минимальным за последние четыре месяца, что отчасти было вызвано возобновлением работы поставщиков услуг и спроса со стороны новых и существующих клиентов.

Между тем, несмотря на замедление до минимальных за последние четыре месяца темпов, падение объемов новых заказов в сфере услуг РФ в июне все же было резким на фоне низкого спроса. При этом со стороны иностранных клиентов спрос тоже остался слабым, отмечается в исследовании.

Отсутствие устойчивого спроса в июне вновь привело к значительному сокращению рабочих мест в сфере услуг РФ. Кроме того, резко снизился объем незавершенных заказов, что свидетельствует о наличии свободных мощностей.

Между тем восстановление экономики возродило оптимизм среди представителей компаний сферы услуг РФ после трех месяцев пессимизма. Однако, несмотря на достижение четырехмесячного максимума, степень уверенности в июне была значительно ниже исторических данных, так как пандемия продолжила давить на ожидания.

Тарифы на услуги в июне понизились, поскольку компании стремились оставаться конкурентоспособными и увеличивать продажи. И хотя это снижение было незначительным, оно контрастировало с ощутимым ростом затрат, поскольку поставщики начали повышать цены на фоне роста спроса.

"В более широком смысле, совокупные объемы производства в обрабатывающих отраслях и сфере услуг РФ приблизились к стабилизации во многом благодаря расширению в производственном секторе. Тем не менее, ущерб, нанесенный во втором квартале, похоже, скажется на экономическом росте, мы прогнозируем снижение ВВП РФ в 2020 году до 8,6%", - отметил экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.