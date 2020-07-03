Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря интересу к риску и повышению валют ЕМ

Москва. 3 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к риску и на повышении валют emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,11-70,45 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 70,39 руб./$1 (-16,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 79,1 руб./EUR1 (-23 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,43 копейки к уровню закрытия четверга, до 74,31 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,23 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 41,81 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на старте торгов вслед за другими валютами emerging markets, демонстрирующими позитивную динамику благодаря интересу инвесторов к рисковым активам. Оптимизм инвесторов поддерживают надежды на перспективы экономического восстановления после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, о чем свидетельствуют статданные из Китая и США. При этом в пятницу американские рынки закрыты в связи с выходным в США (канун Дня независимости).

В США число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на рекордные 4,8 млн, свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране упала до 11,1% с рекордного максимума в 14,7%, зафиксированного в апреле. Эксперты в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест на 3 млн и снижение безработицы до 12,3%, сообщает Trading Economics.

Минтруда обнародовало статистику за июнь не в первую пятницу месяца, как это происходит обычно, а в четверг, так как в пятницу в США выходной день из-за предстоящего в субботу празднования Дня независимости.

Между тем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июне подскочил до максимума более чем за 10 лет на фоне резкого роста спроса вслед за снятием ограничительных мер, введенных в стране с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Индикатор увеличился до 58,4 пункта - самого высокого уровня с апреля 2010 года - по сравнению с 55 пунктами в мае. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг.

Спрос на услуги, как и предложение, восстанавливаются, поскольку ситуация с коронавирусом в Китае находится под контролем, отмечает главный экономист Caixin Ван Чжэ. В то же время сохраняются проблемы с занятостью, на восстановление которой потребуется время, говорят эксперты.

В КНР сводный индекс деловой активности в июне вырос до 55,7 пункта - максимума с ноября 2010 года. В мае значение индикатора составило 54,5 пункта.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08.00 МСК пятницы достигло 521 тыс. 298 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 604, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На 08:00 МСК четверга этот показатель составлял 5 тыс. 062.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на утро пятницы насчитывалось 10 млн 842 тыс. 615 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 148 тыс. 55 против 243 тыс. 432 сутками ранее, излечились 5,72 млн. человек.

В нескольких штатах США из-за ускорения роста новых случаев COVID-19 приостановлено снятие социальных ограничений, а число новых случаев, зафиксированных за день по стране в целом, в среду оказалось максимальным за всю историю наблюдений.

Цены на нефть немного опускаются в пятницу в связи с опасениями в отношении перспектив спроса на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК в пятницу уменьшилась на 0,72% - до $42,83 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 2,6%, до $43,14 за баррель.

Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,76% - до $40,34 за баррель. В четверг стоимость этих контрактов увеличилась на 2,1%, до $40,65 за баррель.

В пятницу основные торги на NYMEX проводиться не будут в связи с выходным днем в США.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в четверг, - на день раньше, чем обычно, из-за предстоящего выходного в США - показали снижение числа действующих нефтяных добывающих установок в стране на 3 единицы за прошедшую неделю - до 185 установок. Для сравнения: годом ранее количество установок равнялось 788.