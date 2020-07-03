03 июля 2020 года 10:00
Утренние прогнозы: рынок акций проведет пятницу в "безыдейной" консолидации
Актиность торгов акциями в пятницу, по мнению аналитиков, будет пониженной из-за выходного дня в США. Отечественные индексы стартуют вблизи уровней закрытия накануне и, вероятно, "просядут" в конце торгового дня.
"Октрытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон нельзя назвать сильно позитивным, так как индексы Азии растут, но сырьевые контракты преимущественно торгуются в минусе. Для нефти главным вопросом остаётся перспектива восстановления спроса. Однако в условиях возвращения ограничительных мер данный процесс может сильно растянуться во времени. Впрочем, к торгам пятницы это имеет слабое отношение. В США выходной, а значит активность на рынках будет ниже обычного. Отечественные индексы стартуют вблизи уровней закрытия накануне. Рубль может немного укрепить свои позиции, как это делают валюты Австралии, Новой Зеландии и Канады. Впрочем, не стоит ждать каких-либо резких движений, как на рынке акций, так и валютной секции".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,4-0,7%, в диапазоне 2770-2800 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 пунктов. Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации".
Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Как и прежде, мы идем за внешним фоном, внутренних идей почти нет, а те немногие точечные, и в основном касаются "второго эшелона". Американские фьючерсы в пятницу утром торгуются около нуля. Фондовые площадки в Штатах будут закрыты по случаю Дня независимости, а фьючерсы будут торговаться до 20:00 мск. Таким образом, можно предположить, что внешний фон будет спокойным. Желание зафиксировать прибыль четверга на нашем рынке возрастет. Учитывая, что коронавирусные страхи по-прежнему сильны, многие трейдеры не станут переносить позиции через выходные. Поэтому просадка рынка под занавес торгов не должна вызывать удивления".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая глобальную конъюнктуру, индекс Мосбиржи после роста в четверг на 1,7% способен сохранить умеренно позитивный настрой и закрепиться в пятницу выше середины диапазона 2750-2800 пунктов. При этом сдерживающее влияние может оказать откат нефтяных котировок, говорится в комментарии специалиста".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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(добавлена таблица)
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