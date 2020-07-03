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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Нефтяные котировки в пятницу могут потерять импульс к росту - ИК "Велес Капитал"
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03 июля 2020 года 09:58

Нефтяные котировки в пятницу могут потерять импульс к росту - ИК "Велес Капитал"

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром пятницы теряют в пределах 1% после повышения в четверг. Цены остаются вблизи многомесячных максимумов ($43,96 и $41,63 соответственно), которых достигли в июне, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В пятницу котировки могут потерять импульс к росту ввиду пониженной активности на мировых площадках во время выходного дня в США, предупреждает специалист компании, но инвесторы на рынке нефти, тем не менее, смогут отыграть окончательные данные по деловой активности в секторе услуг Европы за июнь.

Опубликовано: /Велес Капитал ИК/
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