Открытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет в диапазоне 2770-2800 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет в диапазоне 2770-2800 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,4-0,7%, в диапазоне 2770-2800 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 пунктов. Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики на пятницу не запланировано. Кроме того, рынок акций в США будет закрыт. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов выступит динамика нефтяных фьючерсов, отмечает В. Манжос.