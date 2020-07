Цены на нефть падают

Фондовые индексы США завершили ростом торги в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу.

Фондовые индексы США завершили ростом торги в четверг после публикации данных по американскому рынку труда, которые оказались лучше прогнозов.

Министерство труда обнародовало статистику за июнь не в первую пятницу месяца, как это происходит обычно, а в четверг, так как в пятницу, 3 июля, в США выходной день из-за предстоящего в субботу, 4 июля, празднования Дня независимости. В пятницу американские финансовые рынки будут закрыты.

Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на рекордные 4,8 млн, свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране упала до 11,1% с рекордного максимума в 14,7%, зафиксированного в апреле.

Эксперты в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест на 3 млн и снижение безработицы до 12,3%, сообщает Trading Economics.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 27 июня, уменьшилось на 55 тыс. и составило 1,427 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.

Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,355 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,482 млн, а не 1,48 млн, как сообщалось ранее.

Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в мае 2020 года составил $54,6 млрд по сравнению с пересмотренным апрельским показателем в $49,8 млрд и был максимальным с декабря 2018 года, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $53 млрд с предварительно объявленных $49,4 млрд в апреле.

Заказы промышленных предприятий США в мае выросли на 8% после падения на рекордные 13,5% в апреле и 11% в марте, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Рост заказов зафиксирован впервые за последние три месяца, что, в частности, обусловлено постепенной отменой ограничительных мер в некоторых штатах.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение заказов на 8,9%, согласно Trading Economics. Эксперты, опрошенные MarketWatch, ожидали роста на 9,7%.

Постепенное восстановление экономической активности, которое началось вслед за частичным снятием ограничительных мер, введенных ранее в США с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции, привело к росту занятости в июне после резкого падения числа рабочих мест в марте и апреле - за эти два месяца американский рынок труда потерял 22,2 млн рабочих мест.

Однако экономисты предупреждают, что рынку труда предстоит длительное восстановление. Многие считают, что официальные данные не отражают реальный масштаб его потерь, поскольку довольно большое количество людей считаются занятыми, но не имеют возможности работать из-за сохраняющихся ограничений.

Кроме того, существует вероятность второй волны коронавируса, в результате которой люди могут вновь потерять работу. Новый рост заболеваемости COVID-19 уже вынудил власти ряда штатов США вернуть часть отмененных ограничительных мер.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил в четверг, что администрация США не сожалеет, что поощряла штаты быстрее возобновлять экономическую деятельность, несмотря на рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным американских СМИ, в США зафиксировали рекордный дневной прирост новых случаев COVID-19.

США продолжают занимать первую строчку по числу выявленных за время пандемии случаев коронавируса - 2,7 млн. Около 130 тыс. человек скончалось.

Как минимум в 37 штатах в настоящее время фиксируется увеличение темпов распространения коронавируса по сравнению с предыдущей неделей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данный университета Джонса Хопкинса.

Наиболее сложная ситуация сложилась во Флориде. За последние сутки в этом штате выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19 - более чем 10 тыс.

Котировки акций Tesla Inc. (SPB: TSLA) подскочили на 8% по итогам торгов в четверг благодаря повышению их целевой цены аналитиком Wedbush. Американский производитель электромобилей сообщил о превысившем прогнозы объеме поставок во втором квартале.

Акции Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. подорожали на 0,9%. Крупнейшая нефтегазовая компания США в четверг предупредила о существенных потерях основных направлений бизнеса во втором квартале 2020 года из-за падения цен на нефть.

Цена бумаг General Mills Inc. (SPB: GIS) выросла на 1,7%. Производитель продуктов питания сообщил, что ожидает сохранения повышенного спроса на некоторые из его товаров, включая супы и хлопья для завтрака, на фоне пандемии коронавируса.

Бумаги Constellation Brands (SPB: STZ) Inc. практически не изменились в цене. Американский производитель алкогольных напитков по итогам первого финансового квартала отчитался о скорректированной прибыли и выручке, которые превзошли ожидания аналитиков.

Капитализация Moderna Inc. снизилась на 4,9% на фоне сообщения медицинского издания Stat о том, что заключительный этап испытаний разрабатываемой компанией вакцины против коронавируса будет отложен, возможно, на несколько недель.

Котировки бумаг United Airlines Holdings (SPB: UAL) опустились на 0,9%. Американская авиакомпания планирует с 8 июля возобновить пассажирские авиаперевозки между Сан-Франциско и Шанхаем. Также она может в ближайшее время начать поэтапное возобновление авиаперелетов в Гонконг и Сингапур, сообщают СМИ.

Акции транспортной компании YRC Worldwide Inc. подешевели на 5,9%. Как сообщает The Wall Street Journal, министерство финансов США планирует выдать YRC кредит на $700 млн в обмен на 29,6% ее акций для поддержки компании в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Рыночная стоимость Dun & Bradstreet Holdings Inc. увеличилась на 6,9%. Торги акциями компании начались на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в среду под тикером DNB. Dun & Bradstreet, крупнейший мировой поставщик аналитики по компаниям, привлекла в ходе IPO $1,72 млрд, разместив большее, чем планировалось, число акций по $22, выше границ объявленного ценового коридора в $19-21.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 92,39 пункта (0,36%) - до 25827,36 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 14,15 пункта (0,45%) и составил 3130,01 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 53 пункта (0,52%) - до 10207,63 пункта, закрывшись на рекордной отметке вторую сессию подряд, хотя и отступив от сессионного максимума на уровне 10310,36 пункта.

За эту неделю Dow Jones повысился на 3,3%, S&P 500 - на 4%, Nasdaq - на 4,6%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в пятницу на позитивных статданных из Китая и США, которые поддерживают оптимизм инвесторов относительно перспектив экономического восстановления после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на рекордные 4,8 млн, свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране упала до 11,1% с рекордного максимума в 14,7%, зафиксированного в апреле.

Эксперты в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест на 3 млн и снижение безработицы до 12,3%, сообщает Trading Economics.

Министерство труда обнародовало статистику за июнь не в первую пятницу месяца, как это происходит обычно, а в четверг, так как в пятницу в США выходной день из-за предстоящего в субботу празднования Дня независимости.

Между тем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июне подскочил до максимума более чем за 10 лет на фоне резкого роста спроса вслед за снятием ограничительных мер, введенных в стране с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Индикатор увеличился до 58,4 пункта - самого высокого уровня с апреля 2010 года - по сравнению с 55 пунктами в мае. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг.

Спрос на услуги, как и предложение, восстанавливаются, поскольку ситуация с коронавирусом в Китае находится под контролем, отмечает главный экономист Caixin Ван Чжэ. В то же время, сохраняются проблемы с занятостью, на восстановление которой потребуется время, говорят эксперты.

Сводный индекс деловой активности в Китае в июне вырос до 55,7 пункта - максимума с ноября 2010 года. В мае значение индикатора составило 54,5 пункта.

"Эти позитивные новости смягчают кажущееся бесконечным негативное отношение к быстрому росту новых случаев коронавируса в США", - отмечает старший рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннес, которого цитирует MarketWatch.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08.00 мск пятницы достигло 521 тыс. 298 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 604, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На 08:00 четверга этот показатель составлял 5 тыс. 062.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на утро пятницы насчитывалось 10 млн 842 тыс. 615 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 148 тыс. 55 против 243 тыс. 432 сутками ранее, излечились 5,72 млн. человек.

В нескольких штатах США из-за ускорения роста новых случаев COVID-19 приостановлено снятие социальных ограничений, а число новых случаев, зафиксированных за день по стране в целом, в среду оказалось максимальным за всю историю наблюдений.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 0,2%.

В лидерах роста оказались акции поставщика медицинских онлайн-услуг M3 Inc., которые подорожали на 4%.

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. поднимается на 2,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,4%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,1%.

В то же время бумаги автопроизводителей дешевеют, включая Nissan Motor Co. (-1,5%) и Toyota Motor Corp. (-0,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite растет примерно на 1%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали в ходе торгов в Гонконге на 0,1%, производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. - на 5,1%, страховой компании China Life Insurance Co. (SPB: LFC) - на 2,2%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 8,1%.

Также дорожают бумаги нефтяных компаний, включая CNOOC (+0,8%), PetroChina (+1,5%), China Petroleum & Chemical Corp. (+1,8%).

Котировки акций телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) снижаются примерно на 1%.

Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,6%. Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics снижаются в цене на 0,2%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 практически не меняется.

Розничные продажи в Австралии в мае выросли на 16,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют окончательные данные статуправления страны. Это рекордное повышение показателя за 38 лет ведения статистики, которое было обусловлено повсеместным ослаблением карантинных мер в стране.

В апреле розничные продажи упали на 17,7% в месячном выражении, продемонстрировав рекордное снижение.

Рыночная стоимость одной из ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group повысилась на 0,4%, Rio Tinto снизилась на 1,6%.

Акции нефтепроизводителей подешевели, включая Santos (-1,3%), Oil Search (-2,9%) и Woodside Petroleum (-1%).

Кроме того, немного снижаются котировки акций всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank of Australia - на -0,1%, Westpac Banking - на 1%, National Australia Bank - на 1,3%, Australia & New Zealand Banking Group - на 0,9%.

Цены на нефть опускаются в пятницу в связи с опасениями в отношении перспектив спроса на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в США.

Количество заболевших COVID-19 в Штатах в четверг увеличилось рекордными темпами - более чем на 50 тыс., причем множество новых случаев зафиксировано в густонаселенных южных штатах, которые являются одними из основных потребителей бензина в США, что вызывает серьезное беспокойство, отмечают эксперты AxiCorp.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК в пятницу составляет $42,71 за баррель, что на $0,43 (1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,11 (2,6%), до $43,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,4 (0,98%) - до $40,25 за баррель. В четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $0,83 (2,1%), до $40,65 за баррель.

В пятницу основные торги на NYMEX проводиться не будут в связи с выходным днем в США.

"Нефтяной рынок по-прежнему очень зависим от развития ситуации вокруг коронавируса, а также от всех факторов, влияющих на спрос", - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга. "Рост цен на нефть будет сдерживаться рисками введения новых ограничительных мер из-за повышающейся заболеваемости COVID-19", - цитирует эксперта MarketWatch.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в четверг, - на день раньше, чем обычно, из-за предстоящего выходного в США - показали снижение числа действующих нефтяных добывающих установок в стране на 3 единицы за прошедшую неделю - до 185 установок. Для сравнения: годом ранее количество установок равнялось 788.