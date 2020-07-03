Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 3 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, полагают эксперты.

Фондовые индексы США завершили ростом торги в четверг после публикации данных по американскому рынку труда, которые оказались лучше прогнозов. Министерство труда обнародовало статистику за июнь не в первую пятницу месяца, как это происходит обычно, а в четверг, так как в пятницу, 3 июля, в США выходной день из-за предстоящего в субботу, 4 июля, празднования Дня независимости. Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на рекордные 4,8 млн, свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране упала до 11,1% с рекордного максимума в 14,7%, зафиксированного в апреле. Эксперты в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест на 3 млн и снижение безработицы до 12,3%, сообщает Trading Economics.

Заказы промышленных предприятий США в мае выросли на 8% после падения на рекордные 13,5% в апреле и 11% в марте, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Рост заказов зафиксирован впервые за последние три месяца, что, в частности, обусловлено постепенной отменой ограничительных мер в некоторых штатах. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение заказов на 8,9%, согласно Trading Economics. Эксперты, опрошенные MarketWatch, ожидали роста на 9,7%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов в пятницу на позитивных статданных из Китая и США, которые поддерживают оптимизм инвесторов относительно перспектив экономического восстановления после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Японский индекс Nikkei 225 вырос 3 июля на 0,67%. Китайский индекс Shanghai Composite растет примерно на 1%, тогда как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 практически не меняется.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июне подскочил до максимума более чем за 10 лет на фоне резкого роста спроса вслед за снятием ограничительных мер, введенных в стране с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Индикатор увеличился до 58,4 пункта - самого высокого уровня с апреля 2010 года - по сравнению с 55 пунктами в мае. Сводный индекс деловой активности в Китае в июне вырос до 55,7 пункта - максимума с ноября 2010 года. В мае значение индикатора составило 54,5 пункта.

Вместе с тем цены на нефть опускаются в пятницу утром в связи с опасениями в отношении перспектив спроса на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в США. Количество заболевших COVID-19 в Штатах в четверг увеличилось рекордными темпами - более чем на 50 тыс., причем множество новых случаев зафиксировано в густонаселенных южных штатах, которые являются одними из основных потребителей бензина в США, что вызывает серьезное беспокойство. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $42,79 за баррель, что на 0,8% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 2,6%, до $43,14 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,9% - до $40,28 за баррель. В четверг стоимость этих контрактов увеличилась на 2,1%, до $40,65 за баррель.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в четверг, - на день раньше, чем обычно, из-за предстоящего выходного в США - показали снижение числа действующих нефтяных добывающих установок в стране на 3 единицы за прошедшую неделю - до 185 установок. Для сравнения: годом ранее количество установок равнялось 788 штук.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 10,429 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,992 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 июля снизился всего на 0,015% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за два дня (1-2 июля) 0,025%, поднявшись до 696,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+1,1%), "Роснефть-001Р-04" (+0,22%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-16R" (-0,35%), "Газпром БО-23" (-0,31%) и "РЖД-23" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 91,26% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-264R на 1 млрд 825,271 млн рублей и 99,81% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-279R на 1 млрд 996,199 млн рублей. Номинальный объем выпусков по 2 млрд рублей, срок обращения - 5 лет. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

АО "Гидромашсервис" 9 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки на 10-летние бонды с 3-летней офертой серии БО-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,00-8,25% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 8,16-8,42% годовых. Техразмещение запланировано на 14 июля. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в феврале 2017 года: тогда был размещен выпуск 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-01 объемом 3 млрд рублей по ставке 10,75% годовых. Данный выпуск компания погасила досрочно 18 февраля, в дату окончания 6-го купонного периода. В сентябре прошлого года АО "Гидромашсервис" планировало разместить выпуск бондов БО-02. Ориентир ставки 1-го купона был тогда установлен на уровне 8,25-8,50% годовых. Однако данное размещение было перенесено на неопределенный срок.

ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс" (MOEX: SVAV)) выставило на 21 июля оферту по облигациям серии БО-П01 по согласованию с владельцами, планирует в эту же дату начать размещение выпуска серии БО-П02. Объем выкупа составит до 2 млн штук. Цена приобретения - 102,75% от непогашенной части номинальной стоимости бондов, что составляет 1 тыс. 27,5 рублей за одну облигацию. Сбор заявок на приобретение пройдет с 10:00 МСК 14 июля до 18:00 МСК 20 июля. Параметры нового выпуска эмитент не раскрывает. Облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года были размещены в январе 2019 года по ставке 10,35% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов гасится по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в апреле 2018 года зарегистрировала программу облигаций компании объемом до 20 млрд рублей. Новый выпуск будет также размещен в рамках данной программы. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) установил ставку 3-6-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 5,5% годовых. Банк разместил трехлетние облигации объемом 10 млрд рублей в июле 2019 года по ставке 7,85% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 17 июля.