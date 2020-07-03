Поводы для роста акций закончились - "Алор Брокер"

Поводы для роста акций закончились, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Как и прежде, мы идем за внешним фоном, внутренних идей почти нет, а те немногие точечные, и в основном касаются "второго эшелона". Американские фьючерсы в пятницу утром торгуются около нуля. Фондовые площадки в Штатах будут закрыты по случаю Дня независимости, а фьючерсы будут торговаться до 20:00 мск. Таким образом, можно предположить, что внешний фон будет спокойным. Желание зафиксировать прибыль четверга на нашем рынке возрастет. Учитывая, что коронавирусные страхи по-прежнему сильны, многие трейдеры не станут переносить позиции через выходные. Поэтому просадка рынка под занавес торгов не должна вызывать удивления", - пишет главный аналитик компании Алексей Антонов.