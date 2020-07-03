Индекс PMI сферы услуг РФ в июне подскочил до 47,8 пункта, но остался ниже критической отметки - IHS Markit

Индекс PMI сферы услуг России в июне 2020 года вырос до 47,8 пункта с 35,9 пункта в мае, оставшись ниже критической отметки, свидетельствуют данные исследования IHS Markit (SPB: INFO).

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в июне вырос до 48,9 пунктов с 35 пунктов в мае, тоже оставшись ниже критической отметки.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.