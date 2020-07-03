Рубль попытается в начале торгов пятницы продолжить волну восстановления - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что перед открытием российского рынка в пятницу для рубля сложился противоречивый внешний фон. Так, давление на национальную валюту будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где преобладают продажи, что привело к отступлению ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район 42,7 доллара за баррель. При этом умеренное укрепление валют развивающихся стран поддержит рубль.

"На наш взгляд, покупки в российской валюте в начале сессии могут преобладать, однако существенного роста от нее ожидать не стоит. Так, в начале сессии пары доллар/рубль отступит в район 70,4 рубля, после чего американская валюта может перейти в боковое движение у достигнутых уровней. Поводом к данной динамике станет снижение активности игроков, вызванное выходным в США. В результате в ходе сессии будет наблюдаться постепенное снижение объемов торгов, а также волатильности основных мировых валют", - пишет Б. Зварич.