"ВТБ Капитал" повысил рейтинг акций Энел России до "покупать" после переоценки сектора

(добавлена таблица)

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой.

По итогам переоценки для акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать". Кроме того, рекомендация "покупать" была подтверждена для акций ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO), ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) и ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES).

Для акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO), ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB), ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) и ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) была сохранена рекомендация "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Новая прогнозная цена Интер РАО - 10,00 (текущая цена - 4,85), рекомендация - покупать;

Новая прогнозная цена Юнипро - 2,80 (текущая цена - 2,79), рекомендация - держать;

Новая прогнозная цена Энел Россия - 1,20 (текущая цена - 1,00), рекомендация - покупать;

Новая прогнозная цена ОГК-2 - 0,80 (текущая цена - 0,79), рекомендация - держать;

Новая прогнозная цена ТГК-1 - 0,14 (текущая цена - 0,013), рекомендация - держать;

Новая прогнозная цена Мосэнерго - 2,16 (текущая цена - 2,22), рекомендация - держать;

Новая прогнозная цена РусГидро - 0,86 (текущая цена - 0,73), рекомендация - покупать;

Новая прогнозная цена ФСК - 0,23 (текущая цена - 0,19), рекомендация - покупать.