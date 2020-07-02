Потенциал коррекционного падения акций РусГидро еще не исчерпан - ИК "Велес Капитал"

Акции "РусГидро" в июне достигли максимума с октября 2017 года, после чего перешли к снижению, а в четверг идут наверх, пытаясь отыграть часть утерянных в рамках коррекции позиций, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Краткосрочная техническая картина предупреждает о том, что потенциал коррекционного падения бумаг еще не исчерпан, обращает внимание специалист ИК. При отскоке от сопротивления 0,7750 руб. вероятно тестирование поддержки 0,7300 руб. и стремление к 0,6975 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), у которой определится судьба среднесрочного тренда, отмечает Е. Кожухова.

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